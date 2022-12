«Así opera la mafia»: Oscar Parrilli expresó su indignación por los «chats del lawfare»

Oscar Parrilli se adentró en las polémicas conversaciones que se conocieron durante el fin de semana entre jueces, directivos del Grupo Clarín y funcionarios ligados a Juntos por el Cambio. El senador nacional opinó que «así opera la mafia«. De todos modos, mostró su incredulidad ante los audios que se viralizaron en las últimas horas, donde pudo asegurar que le ocasionó «indignación».

En la tarde del domingo 4 de diciembre comenzó a circular algunas supuestas conversaciones que dejaron tieso a todo el arco político. Entre ellos hablaban por Telegram y un hacker filtró los chats que luego compartió Télam. En el intercambio de mensajes aparecen Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro.

Naturalmente, el oficialismo se sintió amenazado ya que se nombran a legisladores del Frente de Todos como Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Cristina Kirchner también recibió cuestionamientos en las conversaciones. Ante el polémico descubrimiento, habló Oscar Parrilli. El senador kirchnerista comparó el diálogo viralizado con la mafia.

«Uno no puede tener una sensación más allá de la indignación total. Uno piensa que denunciamos el lawfare, el Partido Judicial en reemplazo del militar, pero esto sobrepasa todo. Esto es la mafia. Así opera la mafia”, destacó en AM750. Vislumbró que ese procedimiento es «un mecanismo de operación para disciplinar a jueces federales».

Entre mezcla de indignación e incredulidad, Oscar Parrilli prosiguió: «Nunca me imaginé que en Argentina podría pasar esto. Siempre hay algo más. Después de la Gestapo antisindical pensé que no iba a pasar esto. Acá son ellos los que dicen cómo tienen que hacer para ocultar y esconder las razones de este viaje que no se puede explicar de ninguna manera”.

* Para www.elintransigente.com