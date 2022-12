Mauricio Macri celebró el fallo de la Corte por la coparticipación: «El fin del populismo está cada vez más cerca”

La Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de CABA contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió de carácter provisional el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. Mauricio Macri celebró la definición judicial y se animó a anticipar que «el fin del populismo está cada vez más cerca».

La medida medida cautelar obliga al Estado Nacional a devolver ese dinero. Sin embargo, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectará a los ingresos del resto de las provincias. “Las provincias no se ven perjudicadas con la solución. La cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, explicaron voceros del tribunal a NA.

El reclamo por la diferencia entre el 2,95 por ciento otorgado hoy y el 3,50 que sostiene la CABA que le corresponde continuará tramitando en la acción de amparo, que aún no tiene una sentencia definitiva. La adecuación al fallo de la Corte deberá hacerse mediante “transferencias en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Mauricio Macri no dejó pasar por alto el fallo del máximo tribunal de Justicia. El exmandatario utilizó su cuenta de Twitter para dar su perspectiva sobre el tema: «Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca”, posteó el ex Presidente.

Por su lado, Horacio Rodríguez Larreta no dejó de insistir en el diálogo sin importar la ideología o color de partido político: “Yo no creo en romper las relaciones. Creo en la institucionalidad, creo en hacer lo mejor para la gente. Que me hayan traicionado en ese tema no cambia mi convicción. Mi convicción es que la grieta y la pelea son uno de los grandes argumentos por los cuales la Argentina está como está», subrayó.

