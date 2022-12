"Más peligroso que mono con navaja"

El Intendente Castellano va a manejar el año próximo un presupuesto superior a los once mil millones de pesos, una cifra demasiado alta para un dirigente que le cuesta rendir cuentas.

Con una amplia agenda de temas incluidos en el Presupuesto Municipal, concejales y funcionarios de gabinete mantuvieron ayer una reunión para ampliar la información sobre obras y financiamiento de programas con la premisa de reducir obstáculos para facilitar el tratamiento del proyecto en la sesión del jueves de la próxima semana. Con la cuenta regresiva para terminar el año, todos están interesados en que se apruebe la ordenanza vital para la gestión del intendente, Luis Castellano, quien el año que viene concluirá su tercer mandato consecutivo.

"Fue una reunión larga. Los funcionarios del Ejecutivo contestaron gran parte de las consultas que se le habían formulado desde el Concejo, aunque quedaron preguntas sin responder porque requieren mayor tiempo para buscar información sobre proveedores y los prestadores de servicios profesionales que figuran en el Presupuesto", explicó el edil del PDP, Lisandro Mársico. "Tengo mis diferencias con el tema de tránsito y desarrollo humano, pero hay que reconocer que vinieron a dar respuestas. Solo quedaron tres o cuatro preguntas pendientes, por lo que quedaron en mandar el material entre lunes y martes, considerando que el Presupuesto se votará el jueves de la próxima semana", agregó.

Con respecto a la Terminal de Ómnibus, que presenta serias deficiencias en la estructura del edificio y falta de mantenimiento, el Ejecutivo ya resolvió firmar un nuevo convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación por un monto de algo más de 100 millones de pesos, similar al del año pasado. "Prácticamente será por el mismo importe que el anterior, firmado hace más de un año. Claramente hay un importante pérdida de la capacidad adquisitiva de esos fondos a raíz de la inflación. Por tanto, van a destinar ese dinero a las obras en el interior del edificio de la Terminal, y se descartan los trabajos que estaban previstos en el exterior porque los recursos no serán suficientes pues el presupuesto total ronda ahora en los 180 millones de pesos", indicó Mársico.

En tanto, el concejal oficialista Juan Senn, afirmó que "fue una reunión extensa pero necesaria porque los secretarios, subsecretarios y personal técnico de distintas áreas que pasaron durante toda la mañana por el Concejo pudieron evacuar las dudas que tenían los concejales de la oposición". "Con este encuentro se ha clarificado el escenario en el cual nos encontramos y lo que se prevé para el 2023, por lo que nos encaminamos a darle despacho al proyecto de ordenanza del Presupuesto para la próxima semana", agregó.

"Hay que tener en cuenta que muchas dudas en torno a los números obedecen a que el Presupuesto se presentó en tiempo y forma a finales de septiembre, por lo que hay números desactualizados. Y que la Tributaria se votó hace pocas semanas, lo que obliga a efectuar correcciones", finalizó Senn.

Por su parte, el concejal radical Leonardo Viotti calificó como "muy positiva a la mesa de trabajo con los funcionarios del gabinete, porque estuvimos más de tres horas intercambiando opiniones y accediendo a información actualizada sobre el Presupuesto". "Más allá de las posturas distintas que tenemos en relación a distintos temas, fue una mañana productiva porque gran parte del gabinete visitó al Concejo, con funcionarios de primera línea", resaltó.

"El Presupuesto Municipal está atravesado por la crisis económica nacional, lo que limita en gran medida el accionar del Municipio, por lo que es necesario que lleguen recursos de los gobiernos provincial y nacional para financiar obras importantes. Sin esos fondos, no se pueden llevar a cabo esos proyectos de magnitud. Es una realidad, la inflación y la crisis complican las compras, la contratación de recursos, la planificación de obras y acciones a mediano y largo plazo.

Se necesitan recursos extraordinarios para sostener actividades", expresó.

Para responder inquietudes y destratar el tratamiento del Presupuesto en el recinto, desde el Ejecutivo llegaron al Concejo los secretarios de Gobierno y Participación Jorge Muriel; de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo y uno de los históricos responsables de la elaboración del proyecto, Marcelo Barbero.

"Desde Juntos por el Cambio hicimos hincapié en el plan de pavimento, teniendo en cuenta que en el Presupuesto solo se incluye la obra para diez calles durante 2023. Si bien el presupuesto decía 20, ahora nos dicen que son 10, lo cual nos parece muy poco. La ingeniera Chivallero quedó en analizar el tema", explicó Viotti. "Además, reclamamos por distintas obras, como el paso de Romitelli que conecta el barrio Mora con el San José, que tiene un presupuesto de casi 60 millones de pesos. Nos dicen que no hay fondos para este proyecto, que se necesitan aportes nacionales. De todos modos, en una reunión con el Nuevo Central Argentino se comprometieron a abrir dos pasos peatonales", añadió. Otro planteo opositor fue "pedir más recursos para el Jardín de barrio Los Nogales, nos dijeron que no lo pueden asegurar pero que tampoco lo descartan".

Como en el Presupuesto se prevén ingresos por 59 millones de pesos por la venta de activos, Viotti había preguntado mayores detalles. "Nos respondieron que se trata de siete lotes, 3 ubicados en el denominado barrio Jockey Club y otros 4 en el Villa Aero Club", indicó el concejal. También planteó por los montos que ingresarán a las arcas municipales por el alquiler de locales del Complejo Cultural del Viejo Mercado. "No están bien calculados los ingresos por alquileres, incluso ahora se alquiló el local 3 por un monto de 20 mil pesos mensuales, lo que nos pareció demasiado poco. Por este tema quedaron en acercar más datos", agregó.

Los dos temas en los que nunca hay acuerdo también se abordaron durante la reunión en el Concejo. En este caso, Gallardo pidió por la autorización legislativa para que 100 empleados contratados pasen a planta permanente. "Siempre exigimos que nos informen para qué se necesita ampliar la estructura municipal, pero no nos dan información, solo piden agrandar la cantidad de empleo público del Municipio. Seguramente no vamos a acceder al pedido, al menos en la cantidad que ellos quieren, será menor seguramente más allá de que el diálogo siempre está abierto", sostuvo Viotti. La libre movilidad de partidas es el otro tema que siempre genera diferencias entre oficialismo y oposición.

Por ahora, los concejales esperan la información complementaria para la semana que viene, cuando se le dará despacho al proyecto de Presupuesto Municipal 2023 que plantea ingresos por más de 11 mil millones de pesos, prácticamente el doble de los previstos a lo largo del 2022.

Con información de La Opinión