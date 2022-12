Fernánda Raverta escrachó a la oposición: «No le importa ni le parece necesario que los argentinos se jubilen»

Fernanda Raverta, titular de la Anses, manifestó que la oposición no quiso dar quórum en la Cámara de Diputados para tratar la nueva moratoria previsional que habían enviado senadores del Frente de Todos. En ese marco, si Raverta no prorroga la moratoria vigente quedarán afuera del sistema previsional en el 2023 unas 800 mil personas en edad jubilatoria que no tienen la totalidad de los aportes. En este estrato de trabajadores la única opción sería cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

«Pareciera que a la oposición no le importa ni le parece necesario que los argentinos se jubilen porque ni bajaron al recinto. Podrían haber propuesto una idea superadora o alguna modificación, pero directamente no lo quisieron discutir», expresó Raverta enojada en declaraciones citadas por la agencia NA. Luego, explicó el panorama delicado de algunas personas que están cerca de la edad jubilatoria, pero sin los 30 años de aporte.

«Hay muy pocas personas que se pueden jubilar con 30 años de aportes: una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones. Es decir que, lo que viene ocurriendo desde 2005 ya no podrá ser, porque necesitábamos esta ley. Por eso queríamos el Plan de Pago de Deuda Previsional, para poder devolver esos años de aportes pudiendo acceder a una jubilación», indicó la dirigente que salió de La Cámpora.

«En la Argentina naturalizamos lo que tenemos. Desde 2005 se sacaron leyes para que las argentinas y argentinos se pudieran jubilar sin tener 30 años de aportes, pero pudiendo devolver lo que se le debía al Estado. La enorme cantidad de jubilados que conocemos fue gracias a esa moratoria», insistió Raverta aclarando que las moratorias ya dieron buenos resultados en otros tiempos.

La propuesta del oficialismo que fue rechazada por los diputados de la oposición expresa que las mujeres que cumplan 60 años y los hombres 65 años entre 2022 y 2023 y no tengan los 30 años de aportes podrán regularizar la deuda previsional con aportes que no fueron pagados hasta diciembre de 2008, inclusive. Por ejemplo, un hombre que cumple en 2023 los 65 años de edad podría acceder a esta moratoria si tiene como mínimo entre 12 o 13 años de aporte.

