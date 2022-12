Una niña muerta, un nuevo escándalo, ninguna respuesta

Una nena de cuatro años murió de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital de Niños Orlando Alassia el pasado fin de semana. La pequeña, que estaba alojada en Casa Cuna, bajo custodia del Estado, se había desmayado en el hogar ubicado en Primera Junta al 3000 por lo que fue trasladada de inmediato al nosocomio pediátrico. Los profesionales de la salud la pudieron reanimar y quedó internada en terapia intensiva. Sin embargo, luego de 18 horas en condiciones muy inestables, terminó falleciendo en el transcurso del sábado 24 de diciembre.

En diálogo con José Curiotto en el programa Creo, el director del Hospital de Niños, Osvaldo González Carrillo, contó cómo fueron las horas previas al fallecimiento de la pequeña. "La niña sale del paro pero de forma muy inestable y por eso se la pasa a terapia intensiva. Habrá estado entre 12 y 18 horas internada, no falleció en el momento. Lo que pasa es que no estaba estable: la parte hemodinámica estaba muy mal. Ese día ya me habían avisado que las posibilidades de vida eran muy pocas", relató el profesional.

Además, explicó que la inestabilidad que presentaba el cuadro de salud de la pequeña imposibilitó realizar más estudios. "No podíamos movilizarla de la terapia. Otros estudios hubieran sido interesantes. Tenemos el tomógrafo a 60 metros de la terapia, pero no se podía movilizar por la inestabilidad que tenía. La idea era salvarle la vida pero no se pudo", agregó.

El hecho que no se pudiera conocer la causa que estaba afectando la salud de la niña derivó en la intervención de la policía en el caso para realizar una autopsia. "Cuando no se saben las causas, se llama al médico policial porque se hacen autopsias. Nosotros no podemos hacer un certificado sin conocer el origen de la muerte", sostuvo.

Por otra parte, Gonzalez Carrillo aclaró que es normal que una persona de cuatro años tenga un paro cardiorespiratorio pero lo que no es frecuente es que sea de forma brusca. "Generalmente tiene un proceso. Uno ya lo va visualizando porque las causas comunes de todo esto son los cuadros sépticos o los cuadros respiratorios que tienen una evolución. No es algo brusco. Acá no hubo ningún cuadro previo y eso es lo que llamó la atención", concluyó.

Con información de Aire de Santa Fe