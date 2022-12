Luis D’ Elía criticó el discurso de Cristina Kirchner aunque pidió que sea candidata en 2023: «Decir lo que uno piensa no es estar en contra»

Luis D’ Elia cuestionó el discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda aunque pidió que sea candidata en 2023. El dirigente social esperó que la vicepresidenta fuera más dura en aspectos judiciales. Criticó que no se haya expresado sobre Milagro Sala y el «plan lawfare». De todos modos apoyó una candidatura para el próximo año y romper con la idea de la proscripción.

El referente social dio su visión sobre la reaparición de la expresidenta y confesó que hubiera preferido una disertación más cruda. «Ayer no hablo del plan lawfare, no pidió el indulto a Milagro y no hablo de los 53 presos políticos«, posteó en su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo aseguró que la «proscripción» se termina «siendo candidata y con la gente en la calle».

El titular de MILES dialogó en Radio 10 para despejar las dudas sobre su tuit. “Nunca fui de los que se callaban la boca, decir lo que uno piensa no es estar en contra de Cristina Kirchner», indicó en la emisora radial. El exfuncionario reconoció que en varias ocasiones «no piensa como ella», pero eso no quita que «no esté con ella«.

Pese a que aconsejó que la vicepresidenta debería ir por un nuevo mandato en el 2023, no quitó la posibilidad de que Alberto Fernández vaya por la reelección: “Si nosotros decimos que el Presidente hizo una buena gestión lo votaría a él, mas allá de si conviene o no, hay un deber con él», aseveró uno de los dirigentes más allegados al jefe de Estado.

Asimismo observó que, más allá de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, puede haber otros posibles candidatos para darle batalla a la oposición. «Hay compañeros que están en condiciones de ser candidatos en 2023 como Sergio Massa y Jorge Capitanich«, remarcó Luis D’Elia en el programa «Mañana Sylvestre».

* Para www.elintransigente.com