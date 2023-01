Rodolfo Tailhade destacó el inicio del juicio político a Rosatti para «poner en evidencia» que la Corte «es una mafia»

Rodolfo Tailhade expresó su conformidad por la decisión del Gobierno nacional de iniciarle juicio político a Horacio Rosatti. El legislador kirchnerista está deseoso de «poner en evidencia ante la sociedad» que la Corte Suprema de Justicia «es una mafia». También se entusiasmó con la posibilidad de averiguar los «delitos» cometidos por el máximo.

El diputado nacional del Frente de Todos reconoció la decisión del Presidente por enfrentarse al tribunal supremo: «La del Presidente ha sido una decisión muy valiosa la de, por fin, intentar iniciar una investigación contra la Corte, porque los argumentos ya sobraban y después apareció el chat. No se puede esperar un minuto más», indicó.

Rodolfo Tailhade mostró, en cierto punto, una suerte de ansiedad por exponer los presuntos delitos que provinieron desde la Corte Suprema: «En el desarrollo de las pruebas van a aparecer elementos que con claridad van a indicarle a la sociedad que la Corte es una mafia, que son unos delincuentes que están arreglando fallos con la oposición política«, señaló en declaraciones radiales.

«Lo más importante del proceso de juicio político es la primera etapa, porque vamos a poner en evidencia ante la sociedad cada una de las irregularidades, delitos, mal desempeño y todo lo que hay de la Corte», insistió el parlamentario oficialista, quien además se preguntó qué hará la Coalición Cívica respecto al juicio político hacia Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, Tailhade no se puso a pensar en los votos necesarios para que el proyecto avance en el recinto. El diputado argumentó estar centrado en la primera etapa: «Si tenemos o no los votos, eso se verá, es una segunda etapa, no me interesa eso a mí, porque me quiero focalizar en estos dos o tres meses de tareas profundas y toda la prueba que podamos conseguir», sentenció.

