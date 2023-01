"Rafaela tiene sed": 55 años después, nadie hace nada

Hace casi 50 años, una comisión de empresarios gestada en el CCIRR la que movió la construcción del Acueducto Esperanza-Rafaela. Aquélla Comisión, que nació en el seno del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región e integró a personalidades de la comunidad, utilizó un lema para enfatizar sobre las necesidades de nuestra ciudad en materia de agua potable: ‘Rafaela tiene sed’. Hoy a casi 55 años, Rafaela sigue teniendo sed, y una "banda" de políticos inescrupulosos y bandidos que no le dan ninguna solución a la gente.

La realidad es que muchos vecinos están sin agua en Rafaela. "la Perla", " la isla", es una verdadera vergüenza y no hay nadie que se haga cargo. El presidente de Aguas Santafesinas Hugo Morzán , habló en "la radio de Perotti" y si bien hizo un tibio mea culpa y pidió disculpas, no dio ningún tipo de precisiones sobre cuando se va a medianamente normalizar el servicio.

Por momentos pareciera que estos personajes viven en otro planeta, o mejor dicho en otra ciudad o provincia.

Mientras tanto, nadie se pone colorado y ni siquiera dan signos de estar avergonzados. Que en Rafaela se padezca esta situación es inconcebible e inaceptable. El intendente debe dar en forma urgente las explicaciones del caso, la municipalidad tiene gran culpa en lo que está ocurriendo en la ciudad. La autorización para la construcción de edificios a los amigos de siempre es en gran parte responsable de lo que sucede.

Castellano en pocos días, pasado mañana, comenzará su licencia anual, y seguramente se irá a algún balneario internacional a disfrutar de las playas, y por supuesto de una buena y abundante ducha.

A comienzos de esta semana, un grupo de ciudadanos se convocó en la oficina de ASSA en Bv. Lehmann para presentar el reclamo. En varios sectores de la ciudad se vienen presentando inconvenientes con el servicio del agua y así lo hicieron saber en la oficina de la empresa.

El presidente de Aguas Santafesinas Hugo Morzán brindó una respuesta a esas quejas. “En primer lugar, lo que a mí me corresponde como presidente del Directorio de la Empresa frente a los inconvenientes que los usuarios tienen, es pedirle disculpas”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, sostuvo que “no es la intención de la empresa prestar un mal servicio. Hay determinadas circunstancias que hace que tengamos inconvenientes como sucede en Rafaela y otras ciudades donde Aguas Santafesinas presta servicios. Particularmente en Rafaela, con temperaturas récord y con un esquema que está produciendo al 100% y con 35mil cm3 por día volcados a la red, no se da abasto”.

Aclaró, entonces: “más allá de que yo pueda explicar cualquier situación y decir que la cantidad de litros por día que se provee a la red por habitante está por encima de lo establecido por la OMS – que son 180 cm3 por persona, cuando en Rafaela estamos alrededor de los 250 cm3 por persona –, si hay alguien que no tiene agua en su casa, cualquier argumento que uno pueda dar no es válido”.

¿Por qué la falta de agua?

Rafaela se provee desde las perforaciones del acueducto que está en Esperanza. No tenemos provisión de agua superficial, sino agua subterránea y a través de la planta de osmosis de Rafaela.

Es cierto, también, que se deben tener en cuenta “los niveles dinámicos de las napas producto de la gran sequía y de la extraordinaria bajante del Paraná, que en estos días se ve incrementada. Estamos por debajo del metro en el puerto de Santa Fe y cerca de los 30cm en Rosario”.

“Pero la verdad es que ninguna de esas situaciones pone en crisis el sistema particular de Rafaela respecto de la capacidad que tenemos de prestar el servicio. Hoy estamos al tope de los 35mil cm3 que podemos brindarle a la ciudad”, sostuvo el presidente de ASSA.

Morzán agregó que “se ha trabajado en darle confiabilidad al acueducto que viene de Esperanza con la colocación de grupos electrógenos para evitar inconvenientes generados por algunos cortes de energía producto del alto consumo. También se ha trabajado intensamente en la regularización de redes”.

“Para nosotros, la queja de los vecinos y el reclamo en nuestra oficinas no son neutros y ponen en alerta a quienes formamos parte del directorio para tener una mirada especial. Hay un grupo que está trabajando en la ciudad de Rafaela para detectar si existe alguna circunstancia especial que pueda ocasionar inconvenientes. Más allá de que, para quien no tiene agua, nada tiene relevancia”, dijo.

Aclaró que en el día de hoy estamos en una circunstancia un poco mejor respecto a los niveles de presión que teníamos otros años en periodos estivales cuando el incremento de la temperatura incrementa el uso del agua. “En Rafaela tenemos 36 mil cuentas, y tenemos 35 perdidas detectadas que son de conexiones. Estamos trabajando para solucionar ese problema y que se nos pierda la menor cantidad de agua en las redes”, contó.

Por otro lado, se aumentó el parque de medidores. “Estamos en un 85%, lo que debería llevar a una disminución del consumo. Pero también es cierto que frente a estas circunstancias acudimos a algo que no es pasarles la posta a los vecinos”.

“No pedimos que no consuman agua, pero en estas fechas en las que la temperaturas son elevadas, aparecen los piletines y se cambia el agua de la pileta. Son cinco mil litros que podrían hacerse durar con algunos cuidados, el no uso de la manguera para lavar las veredas, estirar el lavado de los coches con agua de red”, entre otras cosas, recomendó. “Utilicemos todo lo que necesitemos, pero no derrochemos”, dijo.

Calle Tucumán

El presidente de ASSA comentó que están trabajando fuerte en tratar de eliminar todas las pérdidas que tienen en redes. “Estamos trabajando en calle Tucumán junto a la Municipalidad de Rafaela. Las tareas que vamos a hacer serán en la madrugada para evitar generar inconvenientes a los vecinos”.

Acueducto

Morzán añadió que están trabajando mientras esperan la llegada del acueducto “que es lo que todos los rafaelinos esperan. Nos va a permitir tener agua de superficie, incrementar la cantidad de metros cúbicos disponibles en la red y esto va a redundar un beneficio para los usuarios”.

“Desde el inicio de la gestión del gobernador Perotti, nos planteó que no quería promesas sino hechos”, afirmó el presidente de ASSA. “Esta tarea del acueducto y todas las que se llevan adelante se hacen desde el Ministerio de Infraestructura desde el Área de la Empresa de Aguas y Servicios Públicos y luego pone a mantener a los acueductos a Aguas Santafesinas como ha sido en todos los casos”.

“La operación hasta Rafaela la vamos a tener nosotros, pero la concreción de la obra la hace la empresa. Estamos en la etapa final, preparando todo para la conexión del acueducto a nuestro sistema de cisternas y distribución de manera tal de que cuando tengamos terminadas esas tareas podamos tener la disponibilidad”, comentó.

Con información de Radio Rafaela