Milei descartó alianza con Juntos por el Cambio "Estan destinados al fracaso"

El diputado nacional Javier Milei hizo declaraciones en una entrevista en las que manifestó las diferencias y la “molestia” que genera el avance de su espacio, de cara a las elecciones 2023. En ese sentido, apuntó contra la oposición y dejó un duro comentario sobre Juntos por el Cambio (JxC): "No me voy a meter en una coalición que está destinada al fracaso", disparó.

El líder del espacio Libertad Avanza analizó así el panorama político pensando en clave electoral, con su voluntad de competir por un lugar en la Casa Rosada. En diálogo con la prensa, dejó varias definiciones sobre Juntos por el Cambio (JxC), poniendo al rojo vivo la interna de la oposición.

Milei encendió la polémica en la oposición: sus críticas a JxC

“A los radicales no les preocupa si gana el kirchnerismo la elección, porque igual van a seguir succionando la teta del Estado, mordiendo cargos”, aseguró Milei en una entrevista publicada este domingo en Clarín.

En ese sentido, el diputado de Libertad Avanza volvió a cargar contra la UCR y el “ala blanda” de JxC: “El virus y el germen de JxC está en los radicales, en la Coalición Cívica y en las "palomitas" del PRO”, advirtió, al mismo tiempo que cuestionó su rol de “kirchneristas de buenos modales”.

“Están desbocados, la solución más feliz para Juntos por el Cambio sería que yo me muera”, lanzó Javier Milei. “El gran problema que tienen es que apareció alguien por afuera del sistema político, que no vive de la política, que no transa con la política como sí lo hacen ellos, que viven haciendo negocios”, consideró respecto a la irrupción de su figura en el tablero opositor.

Distancia con Patricia Bullrich

Milei, crítico del ala blanda de JxC, siempre se expresó con simpatía y con lineamientos en común con el ala dura, que encabezan Patricia Bullrich y Mauricio Macri, entre otros.

Sobre este punto, Javier Milei manifestó que mantiene el diálogo con estos sectores duros aunque advirtió que “están haciendo cosas muy peligrosas”.

“El otro día Bullrich apareció levantando a un impresentable como Daniel Lipovetszky, que es el responsable de la aberración de la Ley de Alquileres y es alguien que viene del comunismo”, indicó el diputado de Libertad Avanza.

“Tengo un muy buen diálogo con ellos, pero yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio, no tengo nada en común con los radicales, que son la internacional socialista, ni con la Coalición Cívica, que son un desprendimiento por izquierda de los radicales”, expresó Milei.

“Tampoco puedo tener algo con el ala blanda del PRO. No me voy a meter en una coalición que está destinada al fracaso”, sentenció el líder de Libertad Avanza.

