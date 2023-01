Eva de Dominici reveló el insólito problema que tiene con los padres del colegio de su hijo: “De terapia”

Eva de Dominici compartió en redes sociales el singular inconveniente que atraviesa en estos días y que, según ella misma definió, es “un temita de terapia”.

Ocurre que la actriz argentina que en estos momentos triunfa en una serie en los Estados Unidos personifica en la ficción a una mujer muy sensual y elegante, y eso sin dudas la condiciona frente a los otros papás a la hora de ir a buscar a su hijo al colegio.

De Dominici trabaja en la serie The cleaning lady, la versión estadounidense de la serie de origen cordobés La chica que limpia, una producción que se lanzó el año pasado en el país del norte que ha alcanzado un notable éxito

Allí, la actriz nacida y criada en la Argentina le da vida a Nadia, una mujer bastante sensual y decidida que siempre se muestra elegante y cuidadamente producida. Y es exactamente de ese rol en la ficción de donde surge el problema de esta joven intérprete, que además es madre del pequeño Cairo, de tres años, fruto de su relación con el cantante y músico Eduardo Cruz (hermano de la famosa actriz Penélope Cruz).

Es así que De Dominici contó en las redes sociales su pequeño drama cotidiano, en el que se ve obligada a equilibrar aquel personaje ficticio que desborda un halo sensual con su más tranquilo rol de madre. “Les comparto un temita de terapia”, arrancó su relato la actriz en una historia de Instagram en la que subió una foto de ella misma en blanco y negro, con gorra y anteojos negros y algo de cara de preocupada.

A continuación, la joven intérprete surgida Chiquititas sin fin narró abiertamente su problema: “Los mamás y papás de los compañeros de Cairo de escuela, gimnasia y cualquier actividad en que lo anoto, no falla, son fans de The cleaning lady. Es una serie muy de papis, al parecer. Literal, me empecé a arreglar para llevar a mi hijo, para que la diferencia entre Nadia, que está siempre hot, y yo no sea tan abismal”.

“Convengamos que Nadia dejó la vara muy alta”, acotó luego la actriz, como para marcar la distancia que existe entre la manera de producirse de su personaje y la de ella misma.

Sobre el final de su descargo, la talentosa artista argentina recurrió al humor. “Perdono pero nunca olvido. La venganza será divina. Abran paso, señores, ya van a ver quién puedo ser”, escribió, junto al emoji de una carita que ríe.

Más allá de su relación con los padres de la escuela de Cairo, Eva de Dominici está construyendo una sólida carrera en los Estados Unidos. Actualmente forma parte del elenco de The cleaning lady, que ya va por su segunda temporada, pero en 2021 participó en la cinta norteamericana Cosmic Sin, donde compartió cartel nada menos que con la megaestrella de Hollywood Bruce Willis.

Las dotes interpretativas de la joven artista en territorio estadounidense pudieron observarse también en el thriller de época Soviet Sleep Experiment, dirigido por Barry Anderson. Protagonizó además el cortometraje de ciencia ficción Ji, de Ben Griffin y en la televisión tuvo una participación en la conocida serie de CBS, Hawaii Five-0.

En este mismo sentido, De Dominici aclaró luego de dónde provino la idea de arreglarse un poco más como Nadia: “Esta es una decisión tomada luego de que me sacaran una foto en pantuflas y pasamontañas sosteniendo bolsas de Walmart y un pañal pillado. Volvé a leer la combinación: pantuflas. Pasamontaña. Walmart. Pañal pillado”.

