Los largaron a la buena de Dios

Como todo lo que hace este gobierno de improvisados e inútiles,más aún con lo que a seguridad respecta, la nueva camada de policías que camina por nuestra ciudad y todas y cada una de las ciudades y comunas de la provincia, está literalmente "a la buena de Dios".

Partiendo de la base que la instrucción fue casi express y poco profesional, hay que sumarle que en muchos casos los novatos policías no conocen ni las calles ni los lugares de los destinos que se le asignaron en la mayoría de los casos.

Jóvenes policías sin nada de experiencia, sin conocer el lugar que custodian y con los temores propios que cualquier guardián del orden tiene en una provincia en donde el delito va muchos pasos por delate en todo aspecto.

A todo esto hay que sumarle que ni chalecos tienen y se ven obligados a usar uno que otro que quedó tirado por ahí en alguna comisaria.

En el caso de Rafaela, los 70 nuevos policías que caminan nuestra ciudad disponen de tan solo 7 chalecos, una total y absolutamente falta de respeto y desprecio por la vida de quienes nos cuidan y arriesgan sus vidas por sueldos casi de miseria que con mucha suerte ni superan los $120.000 por mes.

El Ministro Rimoldi así como el Gobernador Perotti largaron a estos jovenes a la buena de Dios, sin importarle nada más que seguir "vendiendo humo" para procurando mostrar una sensación de seguridad que dista mucho de la realidad que se vive en una provincia atravesada por las mafias y el narcotráfico.

Perotti asumió como gobernador prometiendo paz y orden, por el contrario su gobierno se caracterizó por la inseguridad y las muertes, ahora con su ministro no tienen mejor idea que seguir mintiéndole a la gente, solo que para conseguir sus fines no tienen ningún "empacho" de poner en riesgo a jóvenes con los mejores ideales que una persona puede tener, y es el de ser cuidadores del orden y ayudar a la sociedad en su conjunto. Jóvenes que se arriesgan día a día y noche a noche por incapacidad y egoísmo de quienes tienen la obligación de proveerlos de todo lo necesario para que sus vidas no estén en riesgo.

Perotti y Rimoldi largaron a estos jóvenes policías a la buena de Dios, así hacen todo, uno solo piensa en él y en como seguir prendido a la "teta" de un estado cada día más flaco, el otro un inútil absoluto al que el cargo de Ministro de (in)seguridad le queda muy grande.