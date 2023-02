"Albero Fernández no es ni incapaz ni estúpido, está contratado"

Alberto Fernández no es ni incapaz ni estúpido ni está loco ni nada similar a eso. Todo lo que dice, hace y deshace forma parte de un plan perfectamente pergeñado y organizado.

Los zurdos: maoístas, trotsquistas, marxistas, etc., opinan y están convencidos de que para armar la nueva sociedad comunista que ellos desean, primero hay que destruir totalmente la sociedad actual. Y así, una vez destruida totalmente la sociedad existente, ellos construirán la nueva sociedad comunista que ellos, en su ideología, creen es lo mejor para todos los ciudadanos. Obvio que en “todos los ciudadanos” no están incluidos ellos, los dirigentes, que viven como reyes con todo el dinero y los lujos del mundo, ya sea que lo aparenten o lo disimulen. Así lo hicieron en Rusia (Lenin, Stalin), en China (Mao) y en Cuba (Castro).

Ese es el Plan de Cristina Kirchner y sus acólitos, del que forma parte Alberto Fernández, ya sea convencido u obligado, lo que a estas alturas no importa para nada.

En base a este Plan, lo qué hay que hacer, y Alberto lo está haciendo perfectamente, es decir , permitir, provocar y hacer todo lo que irrite y perjudique a la clase alta y a la clase media, para así profundizar la grieta y terminar provocando un caos. En ese momento declaran el estado de sitio, se anulan las elecciones y reforman la Constitución y todo lo que les moleste, para de este modo no sólo librar totalmente de todo cargo a los acusados de corrupcion sino, lo que es aún mucho peor, destruir totalmente la sociedad como la conocemos actualmente y construir un estado comunista tal como lo sueñan. Y actualmente podríamos decir “un estado narco-comunista”, dado que para cumplir ese ideal se necesita mucho dinero, armamento y fuerzas paramilitares entrenadas, q fácilmente les provee el narcotrafico.

Es un plan perfectamente pensado, organizado y que se está llevando a cabo totalmente.

Y muy pocos se habían dado cuenta. Aunque hoy por hoy no podemos hacer nada, excepto amargarnos al ver cómo todo lo están haciendo perfectamente de acuerdo con su plan, y rogar al Señor que Todo lo puede, q nos salve.

Todo el tema fue pergeñado en Cuba por y con CFK durante la

“ pseuso enfermedad” de su hija.

El Presidente no está ni convencido ni obligado

Está CONTRATADO!!!

*Para CNN por Marcelo LONGOBARDI