Economistas advierten que el dólar está barato: cuál debería ser el precio del oficial, según sus cálculos

A pesar que las pizarras de los bancos marcan que el dólar vale $197 para la venta, la realidad indica que casi ningún ahorrista puede acceder a esa cifra, por ende, se debe convalidar en el mercado libre una cotización que es prácticamente el doble. Ahora bien, si se toman distintos parámetros para varios economistas el precio real del tipo de cambio debería ser más alto.

Una de las referencias polémicas que toma el mercado para analizar el precio del dólar es la cotización de "equilibrio" o "convertibilidad", que se utilizaba durante el 1 a 1, que consiste en conocer cuál es la relación entre todos los pesos que circulan en la economía respecto a todas las divisas estadounidenses que posee el Banco Central como cobertura.

Es decir, en esa comparación de cobertura de pesos en vinculación a los dólares surge el precio que debería tener el billete verde. Aunque según cada economista consultado por iProfesional varía la cantidad de moneda nacional considerada, debido a que no sólo se toma el circulante sino también a los distintos tipos de pasivos, como pases y Leliqs. Lo mismo ocurre con las reservas internacionales, donde difieren las cantidades netas de las brutas.

"El tipo de cambio de convertibilidad, dependiendo quién lo analice, tiene diferentes formas de calcularlo, según las variables consideradas. En mi caso, divido la base monetaria más Leliqs más Pases sobre las reservas del Banco Central. Pero no es tan simple, el resultado va a depender de qué consideramos como reservas, debido a que hay varios conceptos que no son líquidos y que corresponderían descontarlos para llegar a las divisas que realmente posee el BCRA", explica Andrés Salinas, economista y docente de la Universidad de La Matanza.

En resumen, para los expertos, según las variables que se tomen en consideración, el precio del dólar oficial debería ubicarse en un nivel mayor a los $380. Es decir, a una cotización similar a la que en la actualidad tiene el blue y el "dólar Qatar", que es el utilizado de forma oficial para las compras con tarjetas en el exterior por montos superiores a los u$s300.

Cuál es el precio del dólar, según economistas

Al momento de calcular cuál es el tipo de cambio que habría que tomar en cuenta en este momento, los economistas relevados por iProfesional brindan su veredicto.

"Si fuera por el nivel de reservas que tenemos y el stock de pesos que hay en la economía, un dólar de convertibilidad tendría valores impensados", detalla Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum.

De esta forma, opina que en un esquema actual de cepo y restricciones cambiarias el valor actual debería rondar los $380 a $400, "pero siempre que haya bastantes trabas a la libre movilidad de capitales".

En la misma tónica, Alfredo Romano, economista y director de Romano Group, también considera que el dólar de convertibilidad debería acercarse a los $378, que es similar al "dólar Qatar" y al blue, que "es de equilibrio" para este escenario de agregados monetarios y reservas internacionales.

"Es el piso el precio del dólar. La brecha es de más 100% para corregir este problema monetario, debido a que hay escasez de dólares y el volumen de pesos en circulación crece a ritmos agigantados. Entonces hay que ver para adelante la herencia de lo que le espera al nuevo gobierno", reflexiona este analista.

Por ejemplo, si a la base monetaria (pesos) se le suman los pasivos remunerados del Banco Central (Pases y Leliqs), el total es de alrededor de $16.078.754 millones, mientras que las reservas brutas se ubican en u$s42.659 millones, según el último dato del balance semanal del BCRA.

"La importancia de sumar los pasivos remunerados radica en que el Banco Central está comprometido en dar pesos a cambio de esos instrumentos (Pases y Leliqs, casi en su totalidad). En consecuencia, si se desea eliminar los pesos de la economía, habría que cancelar también tales obligaciones. Como resultado tendríamos un tipo de cambio convertible de $377", reflexiona a iProfesional Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Precio de dólar más alto

Ahora bien, si se consideran las variables de forma más precisa y con la cantidad neta de divisas que posee el Banco Central para responder en caso que todos los argentinos tuviesen la posibilidad de cambiar sus pesos por dólares, el precio resultante sería mucho más alto.

De hecho, en la actualidad las reservas brutas son de u$s40.300 millones, que contabilizan los encajes (depósitos de seguridad de los bancos comerciales en el BCRA), el swap que tenemos con china y los DEGS y otros préstamos internacionales.

En consecuencia, "las reservas netas serían de u$s2.600 millones, pero si les descontamos las tenencias de oro el resultado nos da negativo en alrededor de u$s580 millones. O, en otras palabras, el Banco Central no tiene reservas liquidas", calcula Salinas a iProfesional.

Por lo tanto, al considerar la base monetaria actual, las Leliq, Pases y reservas netas, el tipo de cambio de convertibilidad para este economista rondaría los $580 por dólar.

"Como el dólar blue es el norte para el dólar oficial, el dólar convertibilidad puede ser un norte para el dólar blue", concluye Salinas.

Para el analista Salvador Di Stefano, el total de la base monetaria más las Leliq y la deuda en pesos suma $40.098.660 millones, por lo que si se compara esta cifra con las reservas, que al 31 de enero sumaban u$s41.417 millones, "el dólar de equilibrio sería de $968,15".

"Es una locura, no creo que llegue a esa cifra si hay voluntad de renovar la deuda en pesos. En caso de que no haya renovación del stock de deuda y se tenga que emitir, allí tendríamos un colapso. Y en caso que no se renueve el 10% del stock de deuda, más los pasivos monetarios, nos daría un dólar de equilibrio de $450, algo muy razonable en el mediano plazo", concluye Di Stefano.

Y también se contemplan un caso muy extremo: "La falencia que presenta utilizar las reservas brutas es que contempla, entre otras cosas, el swap con China, que no es convertible a dólares, así como también encajes de depósitos privados. Por lo tanto, usando solamente los recursos propios del Banco Central, que son las llamadas reservas netas, que se ubican en torno a los u$s4.060 millones, tendríamos un tipo de cambio de $3.960 por cada billete estadounidense", sentencia Marí.-

* Para www.iprofesional.com