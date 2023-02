Ahora jueces y fiscales reclaman por su propia seguridad en una Santa Fe desmadrada por el delito y el narcotráfico. Omar Perotti no puede garantizar nada, su gobierno fracasó hace mucho tiempo y solo espera no seguir perdiendo poder y entregar la banda al próximo gobernador.

Ya pasaron 4 ministros de (in) seguridad y no se da cuenta el gobernador que el problema no son los ministros, que el problema es él. Maxiliano Pullaro dejó una cartera ordenada, sólo cuestionada en Rafaela por los alcahuetes de turno, como el intendente Luis Castellano.

De la misma manera que le dio 189 millones de pesos al club de sus amores, hubiese dispuesto para comprarle chalecos y móviles a la policía, eso se llama inmoralidad se mire por donde se mire.