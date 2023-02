Asume Rossi como jefe de gabinete de la Nación: ¿Buena o mala noticia para Santa Fe?

Este miércoles, a las 16.30, el expresidente del Concejo Municipal de Rosario, exdiputado nacional por Santa Fe y exministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, asumirá como jefe de gabinete, en reemplazo del tucumano Juan Manzur. Se trata del tercer jefe de los ministros que asume en lo que va de la gestión presidencial de Alberto Fernández.

El rol del dirigente nacido en Vera será clave en intentar recomponer la desgastada relación entre la administración federal y el gobierno de la provincia de Santa Fe. No fueron pocas las diferencias marcadas públicamente entre ambas gestiones: la relación con el campo y el sector productivo, la dura negociación por el pago de la deuda por coparticipación (cuestión que ya fue saldada) y las políticas de seguridad destinadas a Santa Fe fueron algunos de los encontronazos.

Fue el gobernador de la provincia, Omar Perotti, quien deslizó que la figura de Rossi puede tener un rol clave. El mandatario provincial destacó que "seguramente tendremos una oportunidad con el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, que conoce la provincia y conoce la ciudad de Rosario plenamente, como para transmitirle al ministro de Seguridad lo que siente cada uno de los rosarinos". El titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quedó en el ojo de la tormenta esta semana luego de algunas declaraciones relacionadas a la situación que atraviesa Rosario con la problemática del narcotráfico.

Las críticas cruzadas entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, a propósito del descontrol por la violencia en Rosario, son apenas un capítulo entre tantos de una película más larga, en la que Fernández es la voz cantante del otro Fernández, Alberto, el mismísimo presidente de la Nación.

Ya no es novedad que presidente y gobernador de Santa Fe perdieron el "afecto político" uno por el otro. Lejos quedaron los tiempos de la campaña de 2019, cuando Perotti armó un escenario al pie del Monumento a la Bandera, en Rosario, para que el entonces candidato presidencial, junto a Cristina Kirchner y los gobernadores peronistas le mostraran al país la propuesta del Frente de Todos.

El primer gran desacuerdo entre el presidente y el gobernador fue, justamente, cuando la Casa Rosada bancó las listas de Agustín Rossi en las primarias para senadores y diputados nacionales en 2021. Los candidatos del gobernador ganaron cómodamente el pleito electoral, pero el rafaelino nunca perdonó que se le haya dado respaldo a Rossi para articular su propio con el objetivo de disputarle poder al gobernador. Pasadas las elecciones, Perotti echó del gobierno provincial a todos los funcionarios del rossismo. Entre ellos, al ministro de gobierno Roberto Sukerman, el funcionario de La Corriente de mayor rango.

Crece la violencia narco en Rosario y siguen pendientes los proyectos para reforzar la Justicia Federal

Mientras los asesinatos y los ataques a tiros a las instituciones en Rosario no cesan, el Ejecutivo santafesino también apuntó contra el Poder Legislativo de la Nación. Es que, pese a que su presentación se hizo entre bombos y platillos, el tratamiento del proyecto de ley para reforzar la justicia federal en Santa Fe es nulo.

En diálogo con AIRE, el gobernador Omar Perotti le reclamó a los legisladores nacionales por Santa Fe que trabajen para que se fortalezca la presencia de la Justicia federal en provincia. "No conseguimos que el Congreso trate nuevos nombramientos, ni que la Comisión Bicameral permita poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia”, sostuvo el mandatario quien agregó que “cada uno de los que conducen esas bancadas se referencian con candidatos que opinan sobre la provincia, pero no le parece importante decirles a sus legisladores que voten esas leyes. En cambio, nos dan lecciones desde lejos".

A través de diferentes entrevistas, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó al Congreso que avance con los proyectos y sostuvo que el sur santafesino requiere de “inteligencia criminal penitenciaria, incremento de patrulleros en las calles, más fiscales auxiliares y federales y más recursos para urbanizar barrios”.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Roberto Mirabella, aclaró que “desde nuestro espacio, planteamos la defensa de Santa Fe, de sus instituciones, sus productores y su sistema educativo”.

“Defendemos a Santa Fe, eso no tiene bandera política. Por eso tenemos encontronazos con Buenos Aires cuando pasan ciertas cosas que afectan a nuestra gente. Estamos del lado de Santa Fe y eso es inclaudicable, esté el presidente que esté”, destacó.

En contacto con AIRE, el diputado nacional por Santa Fe y vicepresidente nacional del PRO, Federico Angelini, lamentó “los nulos avances” y advirtió que “es por la decisión política del kirchnerismo de no dar batalla al narcotráfico”. El legislador calificó la situación en Rosario de “muy crítica” y aseguró que “se va agravando”.

Angelini recordó que “hace más de 30 años que no se crean juzgados penales en Rosario y Santa Fe. El último fue en 2017, en Venado Tuerto. No se han cubierto las vacantes en la provincia en las fiscalías y juzgados. Para dimensionar la situación de gravedad y la falta de interés, un juez de Venado Tuerto durante meses tuvo que ir a cubrir la vacante de Rafaela, a más de 500 kilómetros”.

“El Kirchnerismo hizo dar marcha atrás los concursos y los demora sin saber fecha cierta para su tratamiento”, criticó el dirigente.

Juan Martín, diputado nacional por la UCR, dijo a AIRE que “el proyecto se presentó allá por el mes de mayo pero nunca se comenzó a tratar. No fue parte de la agenda y no vemos intenciones de tratarlo en el corto plazo. No está en la agenda del oficialismo”. “No sorprende, porque pasamos todo el 2022 sin que se constituya la Comisión Bicameral de implementación del Código Procesal Penal. El Senado nunca la constituyó y ahí se podría haber tratado el tema Santa Fe”, agregó el legislador.

En referencia al enfrentamiento entre autoridades del gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe, Martín advirtió que “ese supuesto apoyo que se había asegurado desde la Nación parecería que se le corrió el cuerpo. No vemos mayores posibilidades”.

“Parece una tomada de pelo. No fue fácil consensuar el proyecto con todas las expresiones políticas, sin embargo, el proyecto quedó durmiendo el sueño de los justos y denota la falta de prioridades del gobierno”, afirmó el diputado radical.

