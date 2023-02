Políticos berretas

Las controvertidas declaraciones del Auditor General de la Nación y la no menos controvertida e irónica respuesta de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en lo que respecta a las condiciones sexuales de ésta última y a la supuesta ignorancia de las leyes del primero, me hacen reflexionar sobre la idoneidad de nuestros actuales políticos, muchos de los cuales solo conservan su carrera dentro del Estado con el único y mezquino fin de conseguir una pobre cuota de poder y un jugoso y seguro sueldo mensual que les permita vivir sin sobresaltos y, por qué no, bastante alejados de la realidad en que estamos inmersos la mayoría de los ciudadanos de este país.

Para entrar de lleno en el tema que hoy deseo abordar, es necesario recordar que Miguel Ángel Pichetto se quejó anoche del notorio silencio con que la ministra Ayelen Mazzina y, por ende, el ministerio a su cargo en relación al juicio y condena por el asesinato de Lucio Dupuy, entendiendo que éste silencio se debía a la condición de lesbiana de la funcionaria nacional y su correlativa orientación sexual con las condenadas por tan aberrante crimen.

Como respuesta, la ministra Mazzina twitteo una replica irónica, en la que se puede inferir que Pichetto es un supino desconocedor de las leyes de un Congreso de la Nación que integró durante varios años.

Tanto las declaraciones del Auditor General de la Nación, como la respuesta de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad nos están dando una muestra cabal de atrasos políticos, prejuicios enquistados y conflicto de intereses dentro de los más altos cargos del Estado Nacional, en personas a las que mal llamamos "dirigentes", puesto que lo único que saben dirigir es "agua para su propio molino", dejando totalmente de lado los altos valores que deberían primar cuando se ejercen actividades que deben estar al servicio de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de brindarle, a esa misma sociedad, soluciones a sus problemas más acuciantes, en vez de "trenzarse" en estériles pugnas de poder y diatribas conceptuales que no conducen a nada.

Quizá, y esto solo para colocarle a esta nota una cuota de esperanza, los ciudadanos, que poseemos el gran poder de elegir a nuestras autoridades, deberíamos plantearnos a la hora de votar, no sólo los nombres de quienes encabezan las listas de cada partido político, sino también quienes son los que vienen acompañándolos, su pensamientos, sus trayectorias y sus cualidades para los cargos. Así, y solo de esta manera podremos volver a sostener que la democracia sigue siendo el mejor sistema para que el pueblo elija y que el republicanismo es el mecanismo para lograr el bienestar general de una Nación que hoy solo conoce de padecimientos y miserias.