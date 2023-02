El Senasa aclara que la gripe aviar no se transmite por comer pollo y huevos

Tras los casos detectados en Santa Fe de gripe aviar, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindó algunas aclaraciones a la población al respecto de este virus. Entre las más destacadas se encuentran que la enfermedad no se transmite a través de la consumición de productos avícolas, y que se trata de una enfermedad "de bajo riesgo de transmisión para el humano".

"Es bajo el riesgo, se debe manipular un ave muerta con alta carga viral, aunque sea de bajo riesgo no significa que no se pueda transmitir. Tengamos en cuenta que el consumo de productos avícolas no produce la enfermedad, no se transmite por el consumo de carne o huevos. Hay que llevar confianza a la sociedad que son alimentos seguros y que podemos consumirlos" dijo Vicente Rea Pidcova, veterinario del programa de Sanidad Aviar del Senasa.

Cabe recordar que, tras la detección de casos en aves, en las últimas horas se registró el primer caso detectado en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Villa Cañas (departamento General López).

Rea Pidcova señaló que la enfermedad escaló por el contacto de aves silvestres con aves domésticas, que es lo que hay que evitar que ocurra. También, que se trabaja con granjas comerciales para que refuercen medidas de seguiridad.

"Se pone el foco en todo, nosotros hacemos un trabajo con organismos, instituciones públicas y privadas, informando la situación y solicitando restricciones" explicó en una entrevista con LT10.

El experto advirtió que una alarma para aquellos que poseen estas aves es que "se le mueran las aves en menos de un día, una muerte repentina con un caminata errática o sintomatología nerviosa".

Ante esta situación, se debe comunicar con el Senasa por medio de la aplicación de descarga gratuita "Notificaciones Senasa", al número telefónico 1157005704, a través de la página web o correo electrónico.

Con información de Uno Santa Fe