María Eugenia Vidal afirmó que no sería candidata si Macri se presenta a las elecciones presidenciales

La diputada nacional María Eugenia Vidal aseguró que ella bajaría una eventual candidatura suya si el ex presidente Mauricio Macri decide postularse como candidato presidencial en estas elecciones 2023. Además, dijo a qué candidatos a jefe de Gobierno porteño y gobernador bonaerense va a apoyar.

Mientras Macri aún no define su candidatura, Vidal tampoco oficializa una postulación, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich que ya anunciaron que serán candidatos.

En una entrevista con Jonatan Viale en LN+, la ex gobernadora bonaerense manifestó: "Si me lanzo como candidata, por supuesto que sí. Yo todavía no me lancé. Ya dije que contra Macri no compito si decide ser candidato; si yo decido ser candidata y finalmente me lanzo, contra Larreta y contra Patricia, sí".

Los candidatos de Vidal en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires

Asimismo, también especificó cuáles son sus candidatos para competir en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia.

En ese sentido, Vidal dijo que en territorio bonaerense tiene " un solo candidato, que se llama Cristian Ritondo".

Mientras que sobre la disputa en CABA, señaló la necesidad de "apoyar todos a un solo candidato y acordar entre todos quién va a ser”.

“Tenemos que tener un único candidato apoyado por todos. La verdad es que yo tengo un gran afecto y respeto por Emanuel Ferrario, que es el vicepresidente primero de la Legislatura, y también por (el ministro de Salud local) Fernán Quirós”, aseguró

Con información de www.perfil.com