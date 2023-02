Cerruti respondió las críticas internas a Alberto Fernández: “Si sos parte del Gobierno y estás en desacuerdo, te hubieses ido”

El fuego interno en el Frente de Todos continúa, y muchos de sus protagonistas lo demuestran públicamente con sus declaraciones. En esta oportunidad, fue la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, la que respondió a los dirigentes del oficialismo que cuestionaron al presidente Alberto Fernández.

Sin hacer mención de nombres particulares, la vocera hizo referencia a la posición del mandatario de cara a las próximas elecciones a pesar de las declaraciones públicas de referentes kirchneristas como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro o el referente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, quienes pidieron por una postulación de Cristina Kirchner.

“El Presidente dijo que va a tomar la decisión en el momento que la tiene que tomar. Lo que no tiene que haber son proscripciones internas. ¿Quién dijo que él no puede ser candidato? Él puede ser, pero la decisión se va a tomar pensando en lo mejor para el conjunto”, afirmó.

En esta línea, fue más contundente: “Si vos sos parte de un Gobierno no podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el Presidente, porque sino te hubieses ido. Lo difícil de una PASO contra el Presidente es hablar mal contra tu gobierno o hablar mal de tu Presidente, porque sos parte de su equipo”, indicó Cerruti en radio Futurock.

En las últimas horas, De Pedro explicitó su malestar por la falta de avances en la investigación por el atentado que sufrió la ex presidenta. “Hay un fuerte reclamo para que el Gobierno ponga todo lo que tiene que poner para esclarecer lo antes posible quiénes son todos los autores materiales e intelectuales”, expresó el Ministro del Interior durante el fin de semana.

Larroque, por su parte, volvió a agitar la interna del Frente de Todos con duras críticas a Alberto Fernández: “Lo que hizo es morderle la mano al que te dio de comer”. Además pidió movilizarse para reclamar que la vicepresidenta sea la candidata del oficialismo en las próximas elecciones.

Ante esto, la portavoz de la Casa Rosada aseguró que “políticamente hay una proscripción a Cristina”, pero aclaró que “hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos, no podemos discutir una interna que no existe”.

“La gente no la está pasando mal”

“No estoy de acuerdo con que ‘la gente la está pasando mal’. No es una afirmación con la cual estoy de acuerdo porque es plantear una crisis permanente que no existe”, aseguró Cerruti, ante la consulta sobre la cantidad de trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Y afirmó: “Hay algunos sectores que tienen efectivamente algunas dificultades, que estamos trabajando todos los días para que mejoren. Sectores que tienen dificultades diferentes porque no tienen trabajo, que está empezando a ser un sector minoritario en la Argentina porque tenemos una tasa de desempleo histórico. Sectores que teniendo trabajo, no llegan a fin de mes; sectores que tienen trabajo y llegan a fin de mes, pero tienen otras búsquedas y vocaciones, y eso no lo pueden resolver. Ahora, hay una enorme cantidad de ‘la gente’ que está llevando adelante la vida cotidiana bastante bien, que puede estudiar, trabajar, viajar”.

Asimismo, hizo referencia a la cantidad de personas que pudieron salir de vacaciones. “No estamos hablando de llenar Ezeiza y de que se van a Miami, y que por eso vemos que hay desarrollo y en realidad son un millón de personas. Son dos tercios que se pudieron ir a algún lugar”.

“Hay dificultades por supuesto, hay algunos sectores con dificultades, claro, el problema de la inflación tiñe toda la economía, pero no parto de la frase ‘la gente la esta pasando mal’ porque es plantear la idea de una crisis permanente que no existe”, agregó.

No obstante, la portavoz pidió decir la verdad con respecto al salario de los trabajadores en el país. “Hoy el 80% de los trabajadores gana arriba de $100.000 y dos tercios de la población se fue de vacaciones. Eso no es menos que una básica, que está compuesta por una familia de dos salarios. No digamos cosas que no son ciertas”, afirmó.

Y concluyó sobre este tema: “La enorme mayoría de los registrados pudieron ganarle a la inflación porque tuvieron paritarias excelentes. Cuando ves el promedio de los acuerdos paritarios de marzo a marzo van a haberle terminado ganando a la inflación”.

La próxima cumbre del Frente de Todos

A casi dos semanas de la reunión entre los máximos dirigentes del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández ya tiene pautado un nuevo encuentro del oficialismo, pero con otro participantes. “El próximo encuentro será del Presidente con el resto de los partidos que integran el Frente de Todos. Son muchos partidos más chicos, y se sigue conversando sobre los puntos que hay que organizar porque se viene por delante un año electoral y más allá de las diferencias en nuestro espacio la idea es llegar lo más fuerte posible para garantizar que no vuelva la derecha”, aseguró Cerruti.

Por su parte, la vocera presidencial descartó que Alberto Fernández ya esté realizando una campaña para su reelección. “La campaña de reelección que circula no tiene el aval del Presidente. De hecho, en las redes no fue trending topic, lo que quiere decir que el que lo está haciendo no es un sector muy fuerte. El Presidente dijo que va a tomar la decisión en el momento que la tiene que tomar. Lo que no tiene que haber son proscripciones internas. ¿Quién dijo que él no puede ser candidato? El puede ser, pero la decisión se va a tomar pensando en lo mejor para el conjunto”, afirmó.

