La grieta impide en Argentina la toma de decisiones políticas

La política parece atrapada en el juego de la búsqueda de los siete errores, tanto dentro de las coaliciones como entre ellas. Alberto Fernández se apresta a pronunciar su último discurso ante la Asamblea Legislativa, dejándola inaugurada, ante la atenta mirada de su mentora, sobre quien también pesa el paso de los años políticos: en el Senado su bloque sufrió una escisión. El Presidente sentirá –si se hacen presentes- las miradas y/o gestos hostiles tanto de Cristina Kirchner, como de los ministros de la Corte enjuiciados, como la más esperable... La de la oposición.

En el 2020, Fernández envió a Extraordinarias 11 proyectos, de los cuales le aprobaron seis. En el 2021, fueron 21 y sólo cuatro los que vieron la luz. En el 2022, en tanto, de los 17 que mandó no le aprobaron ninguno. En el 2023, envió 35 y tampoco se aprobó ninguno.

Según José Di Mauro, del sitio El Parlamentario web, las estadísticas muestran que “en el 2022, el Presidente anunció el 1° de marzo 11 iniciativas, de las cuales sólo 1 alcanzó a convertirse en ley, otra tuvo media sanción, otra no avanzó en comisiones. Los otros 8 proyectos anunciados nunca fueron enviados al Congreso. En el 2021, el Presidente anunció 15 proyectos, de los cuales con el correr del tiempo sólo 3 fueron convertidos en ley. En la primera inauguración de sesiones ordinarias -2020- el Presidente anunció 12 proyectos de ley, donde sólo 4 terminaron sancionados en ambas Cámaras”.

Lo señalado claramente por el trabajo de Di Mauro debiera ser tenido en cuenta por la oposición que pretende ser gobierno y por el oficialismo, si repitiera mandato. Argentina es un país que no puede tomar decisiones porque la grieta lo impide.

Infobae conversó con el politólogo Lucas Romero, quien aportó análisis y nuevas encuestas. Cree que este 2023 es lo más parecido al 2001 sin estallido social. En aquel momento, el detonante era el desempleo, hoy es la inflación que provoca un deterioro político muy grande. “Da la sensación que el proceso en el FdT se va profundizando, Massa candidato se complica al ritmo de la inflación. Caído éste, no hay candidatos alternativos”. Esta cronista sabe que Daniel Scioli hace musculatura electoral a pedido del propio Presidente, por si el primer magistrado finalmente desiste en presentarse. Así como también que Massa le ha dicho a sus íntimos que si no supera la barrera del 25% de intención de votos, no se presenta. Romero señala que el aliciente que tiene el gobierno es que los 5 millones de votantes que perdió el oficialismo en el 2021, no se fueron a otro espacio, no votaron.

Según los últimos relevamientos de Synopsis, “como candidato individual, Javier Milei lidera las preferencias entre un 20/22%. Sus votantes se desglosan así: en los mayores de 16 años, Milei obtiene el 21% de los votos. En los mayores de 30, baja al 15%. Y en los mayores de 50,un 8%. El 51% de los que dicen votarlo tienen menos de 30 años. Son votantes jóvenes, sin identidad política y enojados”. Ante esta realidad, Milei tiene una enorme disyuntiva: si va a captar votos de los segmentos etarios mayores debe producir un cambio en su discurso, moderándolo; esto implicaría la pérdida de lo que acuña en los sectores de menor edad.

Consultado sobre JxC, Romero dijo: “Si la cantidad de candidatos se reduce a dos, Horacio Rodríguez Larreta tiene una ventaja sobre Patricia Bullrich. Debe señalarse que Mauricio Macri antes de su viaje, visitó a Facundo Manes. Rodríguez Larreta podría terminar acompañado por los votos de la Coalición Cívica, de Manes y es natural que Gerardo Morales termine siendo su vice. Patricia Bullrich no percibe que el 30% de los votos de JxC 2021 van a Milei, es decir, con quien debiera confrontar es con Milei no con Rodríguez Larreta”. Con respecto a Morales, quien el 15 se presenta como candidato a Presidente en el Gran Rex, es un jujeño duro que aglutinaría en la vicepresidencia al radicalismo en esa fórmula mixta.

En JxC la confrontación entre Larreta y Bullrich es tan fuerte que los principales intendentes del espacio en Buenos Aires sienten que los complican en lo territorial. Mauricio Macri también se reunió con Cristian Ritondo antes de emprender viaje, a quien ya le indicó –si fuera gobernador- qué ministros le pondría. Por otro lado, también es cierto que el sector que sostenía a Manes se cansó de sus vacilaciones y ya no lo espera: hablo de los veteranos Federico Storani y Gustavo Posse. Manes, por falta de pericia o por desconfianza, no se definió, aunque cuenta aún con el apoyo de Sanz, Naidenoff, Losada. Larreta debiera generar una jugada audaz: seducir a los votantes desencantados del gobierno.

Los encuestadores observan con gran preocupación que los trabajos científicos en general los responden los politizados, y, tanto en Argentina como en el resto del mundo, queda en descubierto el registro de los despolitizados.

Hoy el campo impulsado por la Federación Agraria Argentina se concentra en la ruta 90, a la altura de Villa Constitución. Carlos Achetoni le dijo a Infobae: “La situación de los productores de todo el país, por sequía, granizadas y endeudamiento, desnuda la falta de políticas públicas y nos lleva a esta acción. Además de los anuncios no cumplidos. La AFIP que presiona y embarga. Y la no refinanciación de las deudas”. Al cierre de este análisis, el documento final estaba elaborándose, al igual que la extensa lista de oradores. Achetoni concluyó: “Le hemos pedido a los políticos que nos han llamado que no asistan. No queremos que se desvíe la atención del verdadero problema”.

El viernes pasado, con la presencia del ministro del área Juan José Bahillo y del gobernador Omar Perotti y su ministro Daniel Costamagna, junto a todos los legisladores nacionales, referentes del campo se reunieron en CARSFE. Perotti, acompañado de Costamagna, este miércoles llevará a Nación tres pedidos: no cobro de los anticipos de ganancias, que el crédito banco Nación se refinancie a tasa original, al igual que con los bancos privados. Por eso, se reunirán con Bahillo, Batakis y Castagneto.

Muchos de estos pedidos fueron anunciados por el ministro Massa. Cercanos al funcionario manifiestan que trámites burocráticos demoran su concreción. Lo cierto es que en la zona núcleo la soja de 40 quintales está rindiendo 20/22.

* Para www.infobae.com