Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz irán a la Asamblea Legislativa a escuchar el discurso de Alberto Fernández

En medio de la polémica por el pedido de juicio político por parte del gobierno nacional contra la Corte Suprema, los miembros del máximo tribunal confirmaron que al menos dos de sus integrantes estarán este miércoles en el discurso de Alberto Fernández para abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Según pudo saber Infobae, los representantes de la Corte serán Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aunque no se descarta que el miércoles mismo decidan ser parte de la ceremonia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La explicación que dieron desde el cuarto piso de Tribunales es que, a pesar de lo tardía de la invitación —llegó recién este lunes—, decidieron que vayan Rosatti y Rosenkrantz como autoridades del máximo tribunal.

La asistencia de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Asamblea Legislativa se da en el marco del juicio político que inició el gobierno a través de una iniciativa del propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Justamente será el discurso del propio mandatario, en el Congreso de la Nación, el que presenciarán dos de los magistrados apuntados.

Tal como adelantó este medio, después de un acto en partido bonaerense de Morón este martes, donde se mostró acompañado por el gobernador Axel Kicillof y por Malena Galmarini —presidenta de AySA y esposa del ministro de Economía, Sergio Massa—, Alberto Fernández se recluyó en la residencia de Olivos para terminar de diseñar el discurso que pronunciará hoy en el Congreso Nacional y que dará comienzo al período 141 de sesiones legislativas ordinarias. En este contexto, no se descarta un posible comentario del Jefe de Estado en relación a su iniciativa ante la presencia de los representantes del máximo tribunal.

Como se mencionó, la invitación para asistir al acto de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional llegó el lunes a última hora de la tarde, lo que llevó a que desde distintos sectores de la política surgieran todo tipo de especulaciones respecto a si los Ministros de la Corte Suprema iban a asistir o no al parlamento. Sin embargo, la aparente demora en enviar la invitación no llamó la atención en el cuarto piso del Palacio: no es la primera vez que ocurre algo similar.

La incertidumbre cesó tras la reunión de los cuatro jueces supremos una vez que terminó el acto en el que el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti le tomó juramento —en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales— a Mariano Recalde y a María Inés Pilatti de Vergara, por el Frente de Todos; y Eduardo Vischi, por la UCR, como representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. Quedó afuera el senador rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) tras el intento fallido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de quedarse con un lugar en el Consejo que la oposición reclama.

Por otro lado, la Corte rechazó la designación del senador del Frente de Todos Martín Doñate para integrar el Consejo. Lo hizo en base a un fallo del año pasado en el que ya habían apartado del organismo al senador porque el oficialismo había dividido su bloque en el Senado para quedarse con ese lugar. Para el máximo tribunal esa maniobra se trató de un “ardid” y la ratificó para la nueva integración del Consejo.

En lo que respecta a la Asamblea Legislativa, y según pudo saber este medio, en la reunión de Acuerdo de la Corte de este martes el tema dominante fue definir la asistencia o no a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Se especula con que el Presidente Alberto Fernández, subido a su gesta reeleccionista, ha reservado varios párrafos de su discurso para criticar en duros términos al Poder Judicial. A este contexto hay que sumarle que este martes en las inmediaciones del Palacio de Tribunales aparecieron afiches con la silueta de quienes serían los jueces de la Corte y la leyenda “No a la proscripción”.

En la última reunión de la Comisión de Juicio Político en Diputados, el Frente de Todos pidió citar como testigo al fiscal Carlos Stornelli. Y si bien se presentaron como testigos el juez federal Alejo Ramos Padilla y el juez Sebastián Ramos, Juntos por el Cambio se retiró del encuentro al denunciar irregularidades en la iniciativa del oficialismo.

* Para www.infobae.com