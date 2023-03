Melina Lezcano contó que fue víctima de un abuso sexual: “Se lo pude contar a mi mamá a los 19 años”

Melina Lezcano sorprendió al contar que fue víctima de un abuso sexual intrafamiliar. Tras explicar que pudo conversar sobre lo ocurrido con su mamá a los 19 años y con terapia de por medio, reflexionó: “En nuestra generación se habla de estos temas, en mi época era un ‘no, cuidado que vamos a destruir la familia’”.

Al aire de Estamos en una (República Zeta), la cantante señaló: “Yo fui abusada por un familiar mío cuando era chica. Se lo conté a mi abuela primero, pero ella como que no lo pudo ver en ese momento. Y me dijo ‘No, no pasa nada, no pasa nada’. Entonces yo no fui a contárselo a mi mamá en esa época y se lo pude contar recién a los 18, 19 años”.

Sin embargo, a su mamá también le costó enfrentar el tema. “Me ponía mal porque yo sentía que no me creía. No podíamos hablarlo”. “Hasta que un día, cuando yo realmente pude darme cuenta de que había sufrido un abuso, le dije que me angustiaba no poder conversarlo, sentir que no lo entendía o que no me dijera ‘¿cómo te sentiste?, perdón por no haber estado’”, relató.

Entonces señaló que la terapia y el tiempo fueron claves para perdonar a sus papás. “Lo trabajamos juntas y yo entendí que para una madre también es muy difícil aceptar que una hija fue abusada porque es ‘¿Cómo no pude protegerte? ¿Cómo no pude hacer nada para que te pase eso? ¿Cómo no lo vi?’”, aseguró a corazón abierto.

A modo de cierre, reflexionó: “Cuando yo entendí que mis padres son seres humanos, empecé a entender también sus herramientas, el por qué pasaba y ellos hacían lo que podían, eran las herramientas que ellos tenían en ese momento”.

Fuente: TN