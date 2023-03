Pablo Javkin: "¿A cuánto está el Presidente de Rosario, a media hora? Que venga"

El intendente de Rosario Pablo Javkin también mencionado en la nota mafiosa que dejaron en un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, se trasladó esta mañana al lugar del ataque.

Antes de arribar al comercio, aseguró que para controlar la ola de violencia se necesitan acciones directas: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”, dijo en declaraciones a Radio 2.

El supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, ubicado sobre la calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario, fue atacado a tiros a las 3.20 de este jueves. Los atacantes dejaron una amenaza escrita y luego efectuaron una docena de disparos.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo enojado Javkin y exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, añadió el intendente ya desde el lugar donde de la balacera.

Con información de Uno Santa Fe