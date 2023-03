Patricia Bullrich cruzó a Alberto Fernández por la inseguridad: «¿Ya se rindió como hizo su ministro de Seguridad?

En Argentina se está atravesando una complicada situación en el marco de la inseguridad. Un fiel reflejo de ello es el presente que está viviendo la provincia de Santa Fe y en especial Rosario. Es por ello que el debate está sobre cómo tratar la inseguridad y qué hacer con los presos y Patricia Bullrich reapareció en redes sociales para cargar contra Alberto Fernández.

La precandidata a presidenta del PRO fue ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y por ello conoce el manejo de las fuerzas. Más allá de esto, el foco de su reclamo no estuvo centrado en cómo reducir la inseguridad, sino en los «beneficios» que están recibiendo los presos en las cárceles, donde deberían cumplir con su condena ajustada a la ley,

«Presidente Fernández: por una ley de nuestro Gobierno, las comunicaciones en las cárceles están prohibidas. Violan la ley y usted no hace nada«, cuestionó Patricia Bullrich junto al artículo 160 de la Ley 24.660, en el cual señalan que las comunicaciones no están permitidas para los presos y, quienes lo logren, serán sancionados al igual que los del servicio penitenciario.

En este mismo sentido, la titular del PRO en Argentina, remató: «Hoy mataron a tiros en Rosario a un chico de 11 años e hirieron a otros tres. ¿O ya se rindió, como hizo su ministro de Seguridad?«, en referencia a Aníbal Fernández, quien a pesar de ser el encargado de la cartera de seguridad a nivel nacional, admitió que el narcotráfico ganó en Santa Fe.

Para el Gobierno ganó el narcotráfico

En nombre del Gobierno nacional, Aníbal Fernández afirmo que en Santa Fe «hace 20 años que están en esta situación. ¿Qué creés, que no han ganado? ¡Han ganado!. Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos». De este modo, dio a entender que la inseguridad ya no es controlable en la zona y que no puede realizar nada contra ello.

* Para www.elintransigente.com