Marley opinó sobre Wanda Nara como conductora de Masterchef

Marley condujo el reality show "The Challenge" -del que salió ganadora Sol Pérez- y se prepara para un nuevo desafío: "Expedición Robinson", el famoso formato que se emitió en la Argentina en el año 2000 y 2001.

Asegura que es fanático de estos formatos y opinó sobre Wanda Nara a cargo del certamen de cocina más famosos del mundo. "¡Me gusta mucho que la hayan elegido" Creo que hay que innovar y Wanda es muy simpática: va a tener una buena relación con los participantes y con el jurado. Me pareció una excelente idea convocarla y me llegó el rumor de las grabaciones: lo está haciendo genial. Yo hice un “Por el mundo” con Wanda y estuvo muy suelta como co conductora asi que le tengo toda la confianza del mundo", aseguró el papá de Mirko con mucho entusiasmo.

Marley, fan de los realities shows

Sobre "Expedición Robinson", Marley le contó a GENTE. "Lo vamos a filmar en Colombia y Panamá. Soy tan fan de este formato -se trata de un grupo de participantes que tiene que sobrevivir en una isla, procurarse alimento, abrigo y, claro, votarse entre ellos- que confieso que mire las 44 temporadas que tiene en Estados Unidos. Ellos hacen dos temporadas por año y yo veo ambas".

"Mis dos realities favoritos son "La Voz" y "Expedición Robinson". En el caso de éste último, me gusta mucho analizar cómo interactúan los participantes entre sí en condiciones tan extremas: por un lado se tienen que ayudar para sobrevivir pero luego complotan -porque está permitido- a la hora de votar quién debe abandonar la isla. Siento que es un programa que deja expuestas las virtudes y miseras más grandes de los seres humanos y eso siempre resulta interesante. Es un experimento social curioso y atractivo a la vez", aseguró el conductor.

En cuanto a "The Challenge", admite que fue un hermoso desafío. "Me sorprendió porque era un programa que yo no conocía demasiado cuando recibí la propuesta de conducirlo: sabía que había tenido mucho éxito en Estados Unidos -tiene 38 temporadas- y acepté el proyecto en cuanto leí cómo era. Además, me brindó la oportunidad de participar de la emisión internacional: viajé a Sudáfrica, aparecí en el primer capítulo -hablando en inglés- y conduje junto a los responsables del ciclo en Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Los cuatro grabamos en un estadio de fúbol, gigante, y de esa forma abrimos, formalmente, el mundial de The Challenge", concluyó.

