Patricia Bullrich dijo que hay que “salir del cepo de manera inmediata” y habló de “terapia de shock”

Fue una extensa exposición donde Patricia Bullrich habló en detalle de sus principales ideas de gobierno, tanto en materia económica, de seguridad y educación. Lo resumió a su modo, sin términos medios y en la vereda de enfrente del gradualismo: “No se asusten, pero lo llamo terapia de shock”.

La titular del PRO, anotada en la carrera presidencial de Juntos por el Cambio, afirmó que es necesario “dinamitar el régimen cambiario del kirchnerismo” y establecer un nuevo tipo de cambio para poner en marcha un nuevo gobierno: “Vamos a salir del cepo de manera inmediata”.

Esa definición ocurrió luego de que su rival interno, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteara que desactivar esas regulaciones monetarias demandará un tiempo y que no se puede eliminarlas de un día para el otro. Es una idea que también abonó el economista y ex ministro de Cambiemos, Alfonso Prat Gay.

En un hotel céntrico convocada por la Fundación Libertad y Progreso, con apoyo del think tank de origen alemán Friedrich Nauman Stiftung, Patricia Bullrich habló sobre sus propuestas en materia de seguridad y reveló que tiene “el sueño de construir una cárcel solo para narcotraficantes en terrenos de Lázaro Báez, en el sur”.

La ex ministra evitó plantear críticas abiertas contra Larreta, pero reconoció que la principal diferencia que los separa tiene que ver “con el shock o el gradualismo” y que desde su sector “queremos partir con el nuevo tipo de cambio, y ellos no plantean eso”. Asimismo, le hizo un guiño a Javier Milei, el líder libertario que crece en las encuestas y podría meterse en una segunda vuelta.

“El plan de motosierra yo no lo conozco tanto. Pero no tengo problema, hemos hablado con Milei y si nos toca ganar va a haber una colaboración de parte de ellos, creo que en empresas públicas y Banco Central. En varias cosas podremos tener un acuerdo, pero no quiero hacer una descripción detallada”.

En ese contexto, sobre los matices dentro de la oposición que rivaliza con el Frente de Todos, la ex ministra de Seguridad recordó que la reconocida ensayista Beatriz Sarlo “me definió como parte de una derecha popular que no tiene miedo a los cambios. Es lo que yo pienso y voy a activar todo lo que tenga para hacer esos cambios”:

Tras advertir que el Estado “es un peso muerto sobre los ciudadanos”, dijo que su objetivo va a ser reducir su estructura, para que del actual 42% por ciento que representa del PBI total, se acerca al 23% que había antes de la llegada del kirchnerismo a la cumbre del poder político.

“No existe ninguna posibilidad sin un cambio total en el mercado cambiario que pueda permitir el flujo de inversiones que se necesitan. Para decirlo clarito: nadie que sabe que si pone plata no la puede sacar va a invertir en Argentina”. En el aspecto central en materia económica de sus ideas, Patricia Bullrich dijo que “nuestra mirada y posición, a contramano de otros economistas es que el mercado cambiario tiene que corregirse de manera inmediata”.

“No vamos a tenemos un cambio económico real, si no dinamitamos el régimen cambiario del kirchnerismo. Nos vamos a animar a sacar de manera rápida estos controles cambiarios”, agregó y aclaró que si bien no está en sus planes “reperfilar” -postergar o “patear” el pago de vencimientos deuda- sí alertó sobre la existencia de “una bola de nieve” con los títulos en pesos que tiene el Banco Central y el Tesoro.

Patricia Bullrich confirmó su intención de impulsar una reforma laboral -a la que llamó “cambio en las regulaciones del mercado de trabajo”- y mencionó una modificación en el esquema de indemnizaciones. También la necesidad de impulsar una profunda revisión del sistema previsional, que exceda la discusión sólo de la fórmula de cálculo de los haberes de la clase pasiva. “Vamos a tener que alinear los precios relativos, y en eso, la actualización de las tarifas de servicios públicos no se pueden evitar”, agregó.

“No se me asusten: le vamos a poner una secuencia y una velocidad a las reformas estructurales que llamamos ‘terapia de shock’, no creemos que podamos ir generando esto a lo largo de un tiempo determinado, porque las consecuencias que vamos a tener van a ser la falta de confianza total en la población. Todos van a venirse encima desde el primer día, pero si hacemos las cosas más rápidas, vamos a tener una confianza social que nos va a permitir avanzar”, dijo.

Al hablar sobre sus propuestas en materia de seguridad, dijo: “Vamos a utilizar todo lo disponible del Estado para recuperar la soberanía de Rosario. Cuando hay un territorio que está bajo la ley narco o bajo la ley del terrorismo mapuche, en el Sur, y no rige la Constitución Nacional la soberanía no existe. Porque no es sólo un concepto físico o de frontera: si no rige la ley, ese territorio está perdido”.

En ese sentido, recordó que el gobierno anterior “habíamos pedido una cárcel para narcotraficantes, porque el narcotráfico si no está aislado, compra a cualquier persona. Y si no la compra, la mata. Por eso las personas no tienen muchas opciones. Las cárceles donde están los grandes jefes son lugares claramente de producción del delito”.

“Tengo un sueño: una cárcel solo para narcotraficantes en los terrenos de Lázaro Báez en el Sur, para juntar estas dos cosas. Sería como un gran sueño, vamos a ver si nos dan las tierras para hacerlo”, aseguró.

En materia de educación, dijo que se pondrá el objetivo en una “mejora urgente en alfabetización en lecto-escritura, operaciones matemáticas básicas, aptitudes digitales y programación, que hoy son un lenguaje en sí mismo. Para eso vamos a desarrollar un Plan Nacional de Alfabetización en Lengua y Matemática que llegue a todos los docentes de nivel primario y secundario en servicio, articulado con cada provincia. Vamos a medir la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y la capacidad educativa de los docentes”.

“Vamos a incorporar contenidos y prácticas actualizadas en saberes básicos y digitales, reforzando los actuales procesos de formación para el trabajo, aumentando las posibilidades de aprendizaje para todos, y asegurando un piso de calidad en las ofertas que estarán a cargo de diferentes oferentes de todo el país”, agregó.

