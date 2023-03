Patricia Bullrich vs. Rodríguez Larreta: choque de estilos en la interna PRO

La interna que acelera en el interior en el PRO entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no enfrenta solamente a dos figuras que buscan la nominación presidencial del partido amarillo, sino que representa un choque de estilos con respecto a la forma de armado y construcción de músculo político en la agrupación fundada por Mauricio Macri y en Juntos por el Cambio (JxC).

Los cierres de alianzas en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Luis, Salta, Tucuman y Tierra del Fuego generaron acusaciones cruzadas entre los equipos de Bullrich y Larreta. Quienes acompañan a la exministra de Seguridad sostienen que la forma de negociar del jefe de Gobierno se basa solamente en destinar fondos. En la Ciudad responden con la afirmación de que Pato detona acuerdos en los distritos bajo la premisa de sumar adhesiones para fiscalizar su boleta.

La titular del PRO cree fervientemente que hay una concepción errada de la política por parte de algunas de las figuras de la coalición; que las estructuras tradicionales de los aparatos perdieron peso ante el impacto de la opinión pública. Eso no quiere decir que no busque acuerdos que le garanticen la custodia de los votos.

Bullrich quiere que JxC aplique las reglas para la interna que la mesa chica diseñó, al punto de que no se moverá ni un centímetro de esa lógica aun cuando al PRO le toque perder espacios en determinadas provincias. “La coalición tiene que mantenerse en todos lugares y no importa a quién le toque ser el candidato. Hay que cumplir con lo que se estableció en la conducción nacional”, le dijo a Letra P uno de los armadores de la titular del macrismo.

La explicación de Bullrich

A modo de ejemplo, cerca de la precandidata citan el ejemplo del apoyo al diputado Martín Maquieyra en la interna en La Pampa , donde perdió contra su par de la Cámara Baja, el radical Martín Berhongaray. En esos comicios, el candidato del PRO ya tenía rubricado, desde hacía años, un acuerdo con Larreta. “Eso no nos importó y fuimos a apoyar al candidato de nuestro espacio”, agregó la misma fuente.

No obstante ello, Bullrich suele reunirse con figuras provinciales del PRO a las que les dice abiertamente que tengan libertad de moverse en las internas locales, incluso contra referentes del espacio, siempre y cuando le prometan cuidar su boleta cuando lleguen las PASO. Como contó este portal, la fiscalización es una de las tres variables que, para la titular del macrismo, pueden determinar su destino. Las otras dos son tener candidatos propios y terminar, sin apuro, de construir un candidato fuerte en territorio bonaerense.

En la otra vereda de la interna, Larreta, al igual que buena parte de la plana mayor de la UCR, está convencido de que JxC y el PRO tienen que construir desde los distritos hacia lo nacional. Cerca del intendente porteño sostienen que no solamente se necesitan bancas en las dos cámaras del Congreso para impulsar reformas, sino también intendencias y gobernaciones para blindar toda medida que tome un futuro gobierno.

Una consecuencia de esta estrategia lleva a un punto clave de su visión política: la construcción de candidatos, algo que el secretario general del PRO y de Proyección Federal de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli, principal armador de Larreta, remarca desde hace años como una de las falencias de la administración Cambiemos 2015-2019.

Larreta apuesta al prágmatismo

El alcalde afirma que JxC tiene que estar unido y ampliarse, pero desde un enfoque pragmático, como sucedió en Neuquén, donde, en consonancia con Macri, apoyó el acuerdo electoral con el exvicegornador y diputado Rolando Figueroa que tenía mejores chances de cara a los comicios del 16 de abril.

Esa estrategia tiene una máxima que funciona como advertencia: no generar rupturas innecesarias. “Nosotros no trabamos con la cabeza, vamos fuerte pero con la pierna”, dijo en código futbolero uno de los principales armadores del alcalde porteño. La metáfora no es menor. Ir a trabar con la cabeza, en términos deportivos, hace referencia a intentar una locura que puede tener graves consecuencias.

Para el jefe de Gobierno, la forma en la que Bullrich arma su campaña en las provincias se asemeja a trabar con la cabeza. “Se lleva todo puesto con tal de conseguir un poquito de aparato para que le fiscalicen la boleta”, agregó otra de las figuras del PRO que trabaja para que Larreta sea presidente.

Las discusiones dentro del PRO por la situación en Salta, donde se rompió JxC, y en Tierra del Fuego, donde hubo cambio de interventor en ese partido pero también se despedirá al titular de la CC provincial, se avecinan como la prueba de fuego de Larreta en la que parte de su mesa de fans quiere que se muestre firme con dos decisiones.

En Salta quieren que se mantenga la decisión de no ir con la UCR por la inclusión que realizó a última hora del Frente Amplio, que tiene como principal referente al exfuncionario oficialista Matías Posadas. “Estuvo con nosotros todo 2022 después de que se fue del Gobierno y nos usó para subir sus acciones y volver a tener un cargo en el Ejecutivo. No lo queremos porque lo va a volver a hacer”, sostuvo uno de los “facilitadores” de Larreta en esa provincia.

En Tierra del Fuego, en el comando larretista están convencidos de que el diputado Héctor Stefani es el mejor candidato para enfrentar al oficialismo. Sin que se rompa la coalición buscarán que se mantenga en la discusión para los comicios del 14 de mayo. En la provincia más austral del país no hay PASO; de esa forma, la disputa entre el PRO y la UCR se puede resolver vía una interna o una encuesta para determinar quién es el mejor parado.

El límite de Bullrich y Larreta

Al margen de las diferencias que tienen, existe un punto de contacto entre las formas de Bullrich y Larreta. Se trata de la custodia de la unidad dentro de JxC. Esa máxima se encuentra escrita en piedra para una y para el otro, que tienen bien claro que, para cualquier posibilidad de victoria, no puede haber nada entre la coalición opositora y el Frente de Todos (FdT).

