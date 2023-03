Cambio de roles: Sergio Massa presidente y Alberto Fernández canciller

El periodista Alejandro Gomel contó lo que ocurrió este lunes por la noche, tanto en el Ministerio de Economía como en el Centro Cultural Kirchner. Sergio Massa y Alberto Fernández, según la información intercambiaron roles por un momento.

La noche en la que Sergio Massa hizo de presidente y Alberto Fernández de canciller

Lo que ocurrió ayer, alrededor de las 20 horas, es un símbolo de lo que ocurre en el Gobierno Nacional. Llegaba información desde el Ministerio de Economía, casi transformado en Casa Rosada, y, por otro lado, también desde la Casa de Gobierno, que se parecía más al Palacio San Martin, sede de la Cancillería.

A ese horario, Massa estaba tratando un tema, que debería ser llevado a cabo por un Presidente, el cual se relaciona ni más ni menos con la intervención a una de las empresas eléctricas más importantes de Argentina, como lo es Edesur.

En paralelo, ¿Alberto estaba reunido con Jorge Ferraresi, que será el interventor de Edesur? No, estaba en el Centro Cultura Kirchner, en un acto que no es menos importante, pero que se refiere a otra órbita y no a uno de los tópicos centrales de la gestión de Gobierno.

El Presidente estaba con el Grupo Puebla. De hecho, primero lo recibió en Casa Rosada, algo que se extendió a lo largo del día y que también seguirá este martes. Se habla de que este martes a las 10 horas, Alberto Fernández estará en una reunión de trabajo con dicho Grupo. No está pensando que haga alguna referencia al conflicto ni a la crisis energética del país.

En el CCK, dio un discurso y habló sobre el tema de la Justicia. Afirmamos que estaba en función de canciller porque se encontraba con Ernesto Samper, Rafael Correa y Evo Morales, entre otros dirigentes. Todo esto mientras el tema del día a día era tratado por Massa, quien anunciaba la intervención de la compañía eléctrica.

Por otra parte, la expectativa está puesta en lo que dirá Cristina Kirchner en el CCK, cuando nuevamente tome la palabra.

FUENTE: PERFIL.COM