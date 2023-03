Juntos por el Cambio "es un hormiguero roto" y ya no hay más certezas

El comando de campaña de Horacio Rodríguez Larreta no está interpretando lo que está sucediendo fuera de la oficina que los agrupa. Sus referentes y dirigentes que siempre apoyaron su candidatura presidencial ya sienten que "no hay rumbo". Encima se están dando cuenta de que "hay balas que antes no entraban y ahora sí", como lo son los últimos y lastimosos episodios de la inseguridad porteña, justo a tres meses de que Marcelo D'Alessandro se fuese del Ministerio de Seguridad porteño. En estas horas, Eugenio Burzaco

"Es de locos que en medio de la ola de inseguridad que hay en todo el país, un candidato a presidente no tenga un ministro en la Ciudad de Buenos Aires. Nos pegan por los piquetes y ahora también por esto", rezonga uno de los que tiene que soportar el llamado hiriente de Patricia Bullrich cuando visita su distrito y él no está en esa foto. No es el único. La mayoría de los territoriales ganadores del Gran Buenos Aires aún juegan con el binomio Larreta-Diego Santilli, aunque ya no fingen estar despreocupados y toman nota de una mejora sustancial de la presidenta del PRO en todos esos municipios.

Bullrich parece estar ganando la primera y crucial batalla: la psicológica, aunque en las encuestas siga detrás del alcalde. En ese sentido, es notable la preocupación que existe sobre el futuro político de un proyecto que se ve en un cuarto menguante. Además, está cada vez más lejos aquella frase que sentenciaba que "esto, en algún momento, Mauricio lo acomoda". Ya la presidenta del PRO tiene su propio vuelo y brillo y no podrán aplicarle la no solución del 2021, que es lo que produjo todo lo que pasó después.

Horacio Rodríguez Larreta, con su política de lado a lado, rompió dos distritos que tenían su propia dinámica, pero tenían acuerdos preexistentes. Al querer dominar todo, cometió un error sustancial. Terminada la elección, nadie hizo más nada y se dio por sentado que los resultados determinaban el futuro. Los heridos reaccionaron y hoy se abroquelaron casi todos del lado bullrichista, o en la nueva creación macrista: el proyecto de María Eugenia Vidal, presidenta.

En los últimos días, arreciaron las versiones de un acuerdo Vidal-Bullrich que se traduciría con el desplazamiento de los candidatos a gobernador del bullrichismo, Cristian Ritondo, como cierre de ese pacto. Sin embargo, cerca de la exministra de Seguridad no se hacen cargo de esta información. "Todo nace del mismo lugar, de Uspallata. Tanto Ritondo como Santilli son dos miembros originales del PRO. Nosotros no somos de ahí y nos quieren meter un candidato por la ventana", se quejan, aunque algún diálogo hubo.

Estas diferencias extremas que existen en la cúpula del PRO trascienden y dificultan el armado en muchas localidades vitales de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en los distritos donde los candidatos locales no son oficialismos. Además, en todo el conurbano, los pretendientes de ser nuevos intendentes son del PRO. En el Gran Buenos Aires el radicalismo debe hacer un grandísimo trabajo para recomponer su poder territorial.

El mayor problema se darán el día después de las PASO. Es que si no hay un reglamento a seguir, los derrotados de esas internas prefieren jugar con el oficialismo de turno que con los que son sus aliados del frente opositor. "Aún no tenemos un reglamento. No sabemos a qué deporte vamos a jugar", dicen quienes siguen de cerca la guerra de las galaxias, como ellos la califican.

"Ahora estoy viendo a toda la oposición mucho más presente que en ninguna otra elección. Hoy se ve a todos los dirigentes nacionales y provinciales caminando con nosotros en todas las localidades, no solo en los lugares amigables a nuestro electorado", le dijo Eduardo Lalo Creus a MDZ, pero "no hay que hacer macanas, como tratar a La Matanza como si fuera un municipio más o que no se note que si bien el oficialismo pierde todos los años muchos votos no vienen para nosotros", expresó Creus.

En los últimos años, hubo algunos intentos para atraer famosos como candidatos locales, como Viviana Canosa o Florencia Arietto. "Esas son macanas", dice. Pero también están intentando lo mismo en otras localidades. Sin embargo, en La Matanza "Si viene Cristian, cuenta conmigo", deslizó. "Acá hay que discutir el poder porque la gente está pidiendo un cambio". Cristian es Ritondo, uno de los primeros que advirtió que la base de la Provincia se tenía que empezar en ese territorio.

Esas quejas que recibe Larreta, sin embargo, separan a Santilli. Sienten que el precandidato a gobernador, que es el que más mide, ha sido un "habilidoso" al estar "siempre atento a las necesidades de todos los dirigentes que están con él o aliados que vienen de otros sectores. Inclusive con los amigos de Jorge Macri, quien está reclamando un solo candidato en la Ciudad y lo mismo para la Provincia. "Si no, yo armo mis listas en las 135 localidades", amenazó.

En las reuniones de los intendentes y referentes provinciales, hasta se abordó la idea de que haya un candidato con lista única del PRO, sin apertura para los radicales. "Qué compitamos", propuso Ritondo. Fue cuando Macri expuso la teoría de "alguien tiene que ceder para que todos estemos integrados". Nadie quiso dejar su lugar para los radicales, por su puesto. Lo que no saben es que si se animaran a armar una lista solo amarilla para competir con los radicales, hasta ahora no se perciben los valientes para encabezar esa lista a gobernador que tanto reclaman a través de las declaraciones públicas.

