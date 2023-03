Macri desayunó a solas con María Eugenia Vidal en otro gesto de apoyo a su candidatura presidencial

Mauricio Macri sotiene la intriga respecto de su futuro electoral. Está decidido a no comunicar detalles hasta el mes próximo. Sin embargo, está activo en la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Se mueve prácticamente como candidato, da señales y sigue cada detalle de la discusión política en el espacio que integra. Llegó de una gira por Europa el fin de semana y lo espera una apretada agenda de reuniones. Pero no son encuentros al azar. El líder del PRO decide con quién se reúne y, sobre todo, cuándo lo hace. Con esa impronta, esta mañana recibió a María Eugenia Vidal en otro gesto de apoyo a la candidatura presidencial de la ex gobernadora.

Fue un encuentro a solas en la casa de Macri en Acassuso. Compartieron un desayuno que se extendió por casi dos horas. Ambos están en contacto permanente. Cuando supo la fecha del regreso de Europa del presidente de la Fundación FIFA, Vidal le escribió para proponerle el encuentro. Quería verlo en la previa al sprint final de la campaña electoral. Finalmente, la reunión sucedió hoy.

Vidal llegó a la residencia Macri minutos después de las 8. Los esperaba una larga lista de temas para desarrollar. Su último encuentro presencial había sido el 22 de febrero, cuando la ex gobernadora inauguró su búnker de campaña. Se trató de una señal fuerte del ex Jefe de Estado, como síntoma de respaldo a su candidatura. Especialmente, porque sucedió el mismo día que Horacio Rodríguez Larreta lanzó su spot anunciando su postulación a presidente.

A Macri no le gusta el café. Compartieron una taza de té con leche. Mientras tanto, Vidal le contaba sobre el armado de su campaña, su visión respecto a la interna de JxC y del PRO y de sus próximas recorridas. Por su parte, Macri la apuntaló para que la ex gobernadora continúe adelante con su candidatura.

En ese sentido, Vidal volvió a decirle a Macri que si él decide ser candidato, ella depondrá su postulación. No obstante, el fundador del PRO le transmitió que aún no comunicará su definición.

Algo que no faltó durante la charla fueron las encuestas. Los dos inspeccionaron minuciosamente una serie de sondeos que muestras datos sobre la intención de voto a presidente y a gobernador. Macri sostiene que Vidal se encuentra “bien posicionada”, aunque aún está detrás de Patricia Bullrich y Larreta, los otros dos presidenciables del espacio.

Macri ha dado múltiples gestos en favor de la postulación de Vidal. De hecho, hace más de un año se encargó de subirla al ring presidencial él mismo. En más de una vez manifestó que consideraba que debía ser candidata a presidenta. Otro indicio en ese sentido fue conceder que Darío Nieto, persona de íntima confianza de Macri, se integre como coordinador de la campaña vidalista. El ex Presidente sostiene que la ex gobernadora es una síntesis que reúne los “valore y el coraje” de Bullrich y el “método y el rigor” por la gestión de Rodríguez Larreta.

No obstante, Macri entiende que Vidal debe acelerar su campaña para potenciar sus números en la opinión pública. Considera que Larreta ha bajado en intención de voto y que la diputada nacional tiene proyección para crecer.

El cónclave sucedió en semanas turbulentas para JxC. La interna nacional entre Bullrich y Rodríguez Larreta traba las negociaciones política en varias provincias. Macri y Vidal compartieron su preocupación por la situación de distritos como Salta, Tierra del Fuego o Mendoza, donde la coalición no logra acuerdos y la ruptura parece inevitable.

De hecho ambos estuvieron en desacuerdo con la actitud política de Bullrich en relación con la situación en Salta. La provincia tiene elecciones a gobernador el 14 de mayo y el PRO y la UCR no logran consenso en las candidaturas. En este contexto, la ex ministra de Seguridad selló un acuerdo con el senador radical Martín Lousteau y accedió a conformar un frente junto a Matías Posadas, un dirigente ligado a Gustavo Sáenz, el gobernador salteño de raigambre peronista.

Vidal y Macri apuestan a la “renovación” del PRO, a la vez que entienden que es “clave” mantener la unidad de JxC a nivel federal. En ese eje, en Salta ven con buenos ojos la figura de Inés Liendo, la joven abogada que puja por ser la candidata a gobernadora del PRO. Es un punto en el que coinciden con Rodríguez Larreta.

Mientras tanto, Vidal continuará con sus recorridas de campaña. Por estos días, su equipos técnicos trabajan en sus oficinas del barrio de Retiro en el armado de su programa de gobierno, al tiempo que sus operadores articulan políticamente el armado electoral.

El fin de semana, la ex gobernadora tendrá una pausa. Se casará con el periodista Enrique “Quique” Sacco en una ceremonia íntima que harán en San Antonio de Areco. Invitaron a un grupo de alrededor de 100 personas y esperan que sea una celebración reservada. Entre los asistentes estarán el propio Macri, así como también Rodríguez Larreta y Bullrich.

Luego del casamiento, Vidal se tomará cuatro días de descanso. Después retomará sus recorridas por el país. Tiene planeado ir a Entre Ríos en abril y mostrarse junto a Rogelio Frigerio, candidato a gobernador del PRO. Hará lo mismo en provincia de Buenos Aires, donde intensificará sus visitas a distritos bonaerenses acompañada de Cristian Ritondo, su delfín para disputar la gobernación de la provincia.

* Para www.infobae.com