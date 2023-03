Sergio Berni: "Alberto Fernández no es un muerto político porque los muertos al menos no molestan"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reafirmó sus dichos sobre una polémica frase respecto del presidente Alberto Fernández y consideró que no es un “muerto político” porque "los muertos no molestan". Además aseguró que Aníbal Fernández tiene “rencor” con los votantes bonaerenses, habló de su relación con Cristina Kirchner y sostuvo que Axel Kicillof será reelecto como gobernador.

Corría el mes de mayo de 2022 cuando Berni, un crítico persistente del jefe de Estado, expresó también como reclamo a la vicepresidenta: “El que trajo al borracho que se lo lleve”. La frase generó polvareda política, pero además se leyó como un ataque desmedido contra la persona que ocupa el cargo más importante del país.

Sin embargo, en la noche de este miércoles 22 de marzo Berni dijo que no se arrepiente, e incluso redobló la apuesta. “Nunca está más vigente que ahora”, dijo primero sobre la calificación de "borracho" al mandatario nacional.

“Fue un error que se cometió hace cuatro años. Desde que llegó, está en total disidencia. Y eso que manejaba un 90% de imagen positiva. Lo advertí y por eso no tengo cargo de consciencia”, ahondó Berni en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+).

Además de analizar que su reelección al frente de la Casa Rosada “es imposible”, lanzó: “Alberto Fernández no es un muerto político porque, por lo menos, los muertos no molestan”.

Para Berni, Fernández “molesta políticamente en la reconstrucción de un peronismo que tiene ambición de poder para transformar de verdad” pero también por “su necedad de seguir diciendo que va a ser candidato y, mientras tanto, el peronismo no puede reorganizarse”.

Sergio Berni dijo que su diálogo con Aníbal Fernández es “nulo”

El funcionario bonaerense confirmó la relación áspera con su par nacional, Aníbal Fernández, que tuvo en la semana un nuevo capítulo por el envío inconsulto de gendarmes a distintas localidades del Gran Buenos Aires.

“Hay un Aníbal antes de 2015, cuando perdió las elecciones para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y otro después de la derrota. Creo que a partir de ahí está con mucho rencor con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que le dio la espalda. Perdió con una desconocida y eso lo desestabilizó mucho en su relación y su entorno dentro del peronismo. A partir de ahí, se equivoca, se equivoca y se equivoca”, dijo Berni.

“Ese Aníbal contestatario desde la buena onda pasó a hacer lo mismo pero mala leche”, amplió.

Berni: “A Cristina la quiero y aprecio con todo mi corazón”

El ex secretario de Seguridad kirchnerista, que durante la primera etapa del gobierno del Frente de Todos sostuvo que Cristina Kirchner era su jefa política hasta que dejó el espacio, reconoció que nunca perdió relación personal y definió: “Mis discusiones con ella nunca son personales. Yo la quiero, la aprecio como siempre con todo mi corazón”.

Agregó además que “estas diferencias se dan por el rumbo que tomó el Gobierno hace casi cuatro años”, el cual sabía que iba a colisionar.

Sobre su condena en la causa conocida como Vialidad y las acusaciones por corrupción, dijo creer en su honestidad y negó que “se haya enriquecido ilícitamente”.

Respecto a la posibilidad de que vaya por un tercer mandato presidencial, dijo que es una decisión personal y sostuvo: “No tengo ninguna duda que es la persona que más votos propios tiene en la Argentina. Pero es ella la que tiene que decidir lo que quiere hacer de su vida”.

Como agregado, habló de sus propias aspiraciones: “Yo quiero ser Presidente para cambiar la triste realidad de este país. Si tuviera la posibilidad de competir este 2023, lo haría. Pero se tienen que alinear varios planetas. Entre ellos, tener los 100 millones que Larreta dijo que tiene para campaña”.

Qué dijo Berni sobre Axel Kicillof y Javier Milei

“Veo un gobernador que, al pueblo que vaya y sin importar el signo político de la gente, la gente lo respeta. No lo abuchean y, por sobre todas las cosas, puede agarrar el mate y hablar con personas que hasta pueden no estar de acuerdo con él. Gobierna bien. Los bonaerenses no somos tontos”, expresó sobre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, agregando que “va a ser reelecto”.

Luego declaró su simpatía por Javier Milei, aunque cuestionó sus ideas políticas. “Me encanta. Es un tipo muy inteligente. Me comería muchos asados con él”, dijo.

“Sería amigo pero no trabajaría políticamente con él. No me convence obviamente desde sus explicaciones teóricas de la economía. Pero no me cae mal”, cerró.

Con información de www.perfil.com