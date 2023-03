¿Le soltará la mano? Fernando Burlando reveló si será o no el defensor de Jey Mammón

Luego de que estallara en los medios el escándalo con Jey Mammón por la denuncia de abuso que radicó en su contra hace un tiempo Lucas Benvenuto, el conductor quedó suspendido temporalmente de Telefe y emitió un comunicado en el que desmintió los hechos y aseguró haber sido víctima de extorsión por parte del denunciante. Así mismo, anticipó que tomará medidas legales para limpiar su nombre.

Así fue que apareció en el medio la versión de que Fernando Burlando asumiría la defensa pero el abogado fue categórico. "No soy su abogado. Jey no lo necesita, no hay motivo porque no hay causa”.

Jorge Rial contó en Argenzuela que la causa que se inició con la denuncia que realizó Benvenuto en 2020, relataban hechos que habrían ocurrido en 2007, cuando el denunciante tenía 14 años y el acusado 32. El estudio de Burlando tomó la defensa del conductor que finalmente resultó sobreseído por prescripción, según el criterio del juez Walter José Candela.

Es justamente por esa prescripción que el abogado remarca que Jey 'no necesita defensa' aunque no descarta ser su abogado en caso que decida encarar una demanda por extorsión contra Benvenuto.

