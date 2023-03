Spot de Fernando Burlando: uno de los participantes del video es el asesino de José Luis Cabezas

Las repercusiones por el insólito spot de Fernando Burlando viraron para un lado contrario al de la risa y la ironía. En el video, se logró identificar a uno de los participantes del video como José Luis Auge, integrante de la banda «Los Horneros» que secuestró y asesinó al fotógrafo José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997.

Auge aparece como un vecino más del barrio y apenas un segundo en todo el spot de campaña a gobernador bonaerense. Sin embargo, se trata de uno de los defendidos por el propio Fernando Burlando. Tanto Auge como Horacio Braga, Sergio González y Héctor Retana fueron condenados a prisión perpetua el 2 de febrero de 2000 por el delito de «sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima en concurso ideal con homicidio simple»

El antes y el ahora del acusado

El ahora candidato a la Gobernación pidió, hace 23 años, la absolución de sus defendidos. Su defensa se basó en señalarlos como chivos expiatorios del ex comisario de la Policía Bonaerense Gustavo Prellezo, quien efectuó los dos disparos al periodista. Según él, fueron engañados al decirles que solo deberían «apretar» a Cabezas por ser el autor de la fotografía que reveló la identidad del empresario señalado por corrupción Alfredo Yabrán.

Actualmente, José Luis Auge está en libertad a pesar de la condena. Fue uno de los beneficiados de la Ley «2×1» y en pocos años pudo hacer prisión domiciliaria. En diciembre de 2022, fue detenido mientras caminaba por la localidad bonaerense de Berisso por un viejo pedido de captura del Juzgado Correccional de Dolores, por supuesto incumplimiento de la libertad condicional.

La explicación de Fernando Burlando

En diálogo con Radio Perfil, el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires dijo que no chequeó si es José Luis Auge el que aparece en la filmación, a pesar de darle un abrazo durante el spot. Además, expresó que no se arrepiente «de haber defendido a los asesinos» y que «todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida».

«No lo chequeé, pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tienen antecedentes» justificó.

* Para www.elintransigente.com