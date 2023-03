Mársico: "Rafaela azotada por la inseguridad y Castellano y Perotti no hacen nada"

El 06 de Marzo asumió un nuevo Jefe de Policía en la URV, ese nuevo nombramiento, vino acompañado de balaceras, privaciones ilegítima de la libertad, delitos contra la integridad física de las personas y contra los bienes de vecinos e instituciones de bien público, en realidad prácticamente no faltó ni falta nada en materia de ilícitos” aseveró el edil pedepista.

“De manera sorpresiva, hace unos pocos días era relvado de su cargo el Director de Policía José Carruega; no es la primera vez que sin un motivo específico o claro se desplaza a un jefe de policía de nuestra Unidad Regional. Quiero creer que la versión que se deslizó, que esa remoción fue por diferencias con el Intendente Municipal por el tema de los lavacoches, no es cierta, porque ahí si que estamos complicados y mal”, advirtió el Concejal demoprogresista.

“Me cuesta entender a los funcionarios municipales que hablan de las acciones del comando unificado, las cuales chocan con una realidad muy diferente a la que los vecinos viven día a día, y estos mismos funcionarios requieren el involucramiento de los otros poderes. ¿Sabrán estos mismos funcionarios que la Fiscalía Regional 5, más concretamente la Unidad Fiscal Rafaela, cuenta tan solo con seis fiscales para todo el departamento Castellanos, cuando para realizar una tarea acorde con el nivel de ilícitos que se están cometiendo se necesitaría doce ficales; que los jueces no tienen donde alojar a los presos, con una alcaidía totalmente colapsada y operada por el personal de la URV y no del servicio penitenciario, como debería ser” se interrogaba Mársico.

“Estará al tanto el Intendente que el sistema de protección de testigos, no cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para casualmente darte amparo a aquellos que tienen la valentía de denunciar a los delincuentes y que al llevar a cabo tal acción luego son amenazados por esos mismos mal vivientes que los someten a angustiosos padecimientos, poniendo en riesgo total la vida de las familias y de aquellos que son denunciantes” sostuvo el legislador local.

“Lo que si seguro sabe el Arq. Castellano, que los casos de sicariato, como así, de narcocriminalidad, también ya normales en nuestra Ciudad, son ordenados mayormente desde las cárceles y todo intento de colocar los inhibidores de celulares en las unidades penitenciarias, corrió con la demora y falta de decisión de las autoridades provinciales y nacionales, pero como son de su mismo partido político se calla rotundamente la boca. Si esto hubiera pasado en la gestión anterior del Frente Progresista, seguro lo hubiéramos encontrado al Intendente rafaelino protagonizando un acampe, con huelga de hambre en Santa Fe, más específicamente en la Plaza San Martín, frente al Ministerio de Seguridad”, interpeló Mársico.

“Los reiterados cambios de los jefes de policía de la URV durante el transcurso del actual gobierno provincial, responden al lamentable fracaso en seguridad, donde nunca las autoridades de Provincia tuvieron una política contundente en esta materia; los Ministros que ocuparon esta cartera, han demostrado una inoperancia absoluta. ¿Será el comandante retirado Claudio Brilloni, el último Ministro de Seguridad de Perotti, o la triste realidad en que se encuentra subsumida nuestra Provincia se lo llevará puesto también, antes del 10 de diciembre?, volvió a preguntarse Lisandro Mársico.