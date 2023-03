Germán Martitegui se indignó con los participantes de MasterChef y los retó por el nivel

Si bien esta edición de MasterChef no es de famosos, sino de participantes amateurs, Germán Martitegui está dejando en claro que es muy exigente. Esa parte no cambió y busca la perfección en aquellos que están compitiendo por sr parte del elenco estable del reality culinario. No anda con vueltas y lo dice.

En esta oportunidad, no ocultó su fastidio por la labor de Silvana Díaz y Nélida Ferreyra en el duelo que tuvieron para acceder al delantal que les dé el pase a ser oficializadas. En este caso, Martitegui ya venía algo alterado por el duelo anterior, con varias críticas por el plato que presentaron.

En el caso de Silvana y Nélida, Germán tenía mucha fe depositadas en ellas. Pensaba que podían llegar lejos, pero se decepcionó cuando presentaron sus respectivos platos. La primera hizo papines grillados con salsa mojo roja y verde; y Díaz preparó zucchinis grillados con un salteado de champiñones, tomates cherry, puerros, pepino y tomate.

El chef probó, no lo convencieron, y advirtió: “Para cualquiera que quiera seguir en MasterChef, tienen que subir el nivel de lo que están haciendo”. Su consejo fue soltado con gestos adustos, con la seriedad que lo caracteriza.

“Nosotros esperamos... yo personalmente espero más de todos”, agregó y luego de eso votó a Silvana para que continúe, pero aclaró que la diferencia fue ínfima. Dio a entender que escogió a una porque así es el reglamento, porque sino hubiese dejado a las dos eliminadas.

