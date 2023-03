Nafta para reactivar la refinería de la discordia

En medio de la crisis del gasoil de 2022, con el campo crispado por el riesgo a no levantar la cosecha y el malestar del gobierno santafesino por las demoras en las respuestas nacionales, Omar Perotti llamó a uno de sus referentes en energía y, como último recurso, le preguntó: “¿No se puede refinar nada en la planta de Oil para tener gasoil? Hacía referencia al enorme complejo petrolero de YPF en San Lorenzo, a escasos kilómetros de Rosario, que fue del Grupo Indalo previo a la conocida novela político-judicial salvaje y que se encuentra paralizado. La respuesta fue no, de ninguna manera, pero sembró una semilla que ahora quiere germinar. El gobierno santafesino y un grupo de inversores locales observan con ganas ese esqueleto dormido, pero es la petrolera estatal quien tiene el despertador.

La historia es conocida y controversial. La refinería era propiedad de la petrolera Oil Combustibles que, junto a unas 360 estaciones de servicio, cerraban con moño el paquete. Sin bocas de expendio, el negocio de esa refinería no es atractivo. Cuando en el concurso preventivo -que el Grupo Indalo acusa al gobierno de Mauricio Macri de haberlo forzado- YPF compra los activos de Oil, deriva la mayoría de las estaciones de servicio a Dapsa y otros privados, reconocidos en el mundo de los negocios de aquella época. El cálculo quedó rengo.

Desde fines de 2018 la petrolera estatal es dueña de todo el complejo: destilería, planta de despacho de combustible, parque de tanques, planta de asfalto y un puerto de gran envergadura. En este momento están todas las unidades sin actividad, con un puñado de empleados con algunas tareas, y, según explicaron especialistas un pasivo ambiental importante.

Hoy no hay proyecto de inversión productiva de YPF para reactivar la unidad de procesamiento de petróleo, sólo un elefante que corre el riesgo de deteriorarse. Los ruidos en la petrolera de hace unas semanas atrás, por la imputación de dos altos gerentes por la presunta persecución para apoderarse de Oil Combustibles, activó unos grupos de Whatsapp de empresarios santafesinos de la energía y otros rubros, siempre rápidos para oler oportunidades. También hubo alguna triangulación con algunos interesados de Buenos Aires.

Las novedades generaron un ida y vuelta que derivó en reflotar un proyecto de una biorefinería en el complejo de San Lorenzo que saque el pasivo ambiental “para adelante” con modelos modernos que reduzcan la huella de carbono. Incluso, con el ojo puesto en esas instalaciones, intercambiaron ideas para aprovecharlas sin tener que refinar, como por ejemplo un centro logístico de combustible ya procesado que pueda aprovechar su ubicación estratégica en el corazón de la hidrovía para abastecer al norte y Paraguay.

Todo esto tiene una palanca del gobierno santafesino que, desde hace un tiempo, en voz baja, quiere “acompañar el proceso” siendo el nexo con inversores -sin ser parte, explican-, para reactivar semejante complejo productivo y sumar empleos. Una tarea fina y subterránea que Perotti sabe explotar. El año pasado la diputada provincial de la UCR, Silvana Di Stefano, presentó un proyecto de comunicación para pedirle al gobernador que impulse negociaciones en ese sentido, pero encarar esas cuestiones no depende de un pedido legislativo sino de lobby.

Claro que YPF puede preguntar por qué acceder a que otros hagan negocios con su esqueleto. Todo lo que está en la cabeza de los empresarios no afectaría el título de propiedad de la estatal, explican, y la petrolera podría concesionar los espacios u otro esquema que le cierre. “Resolvelo como quieras, pero esa bestia no puede estar parada”, pasa en limpio alguien al tanto.

En el ambiente empresarial traen a colación el caso Refinor, en Salta, que terminó con José Luis Manzano socio de la petrolera en un enclave estratégico para el norte. A diferencia de aquella planta, la refinería de San Lorenzo no tiene posibilidad de abastecerse de crudo directo por poliducto. Por eso buscan opciones en los esquemas de negocios.

Por ahora no pasa más que de intenciones de empresarios santafesinos y también nacionales del paño energético que chocan con la dirigencia de YPF o, mejor dicho, no llegan hasta allí para presentar un plan. Algunos funcionarios provinciales, aprovechando el buen vínculo con autoridades del Gobierno, sobre todo energéticas, sondearon la cuestión, pero es voluntad de YPF, no de la Nación. Excepto por alguien, se convencen entre los interesados, que puede tener la llave en este tipo de cuestiones: el ministro de Economía, Sergio Massa.

