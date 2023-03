Losada: “Lewandowski es un cínico de la política y el kirchnerismo secuestró el Congreso”

El Senado de la Nación fue el escenario, este jueves, de un enfrentamiento político entre oficialismo y oposición de tal magnitud que impidió el tratamiento de ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe y otras también relevantes, como la Ley de Alcohol Cero y la llamada Ley Lucio. La primera sesión del año no pudo ser, luego de que la oposición se fuera del recinto en medio de recriminaciones cruzadas, después de que el oficialismo rechazó un pedido para alterar el orden de los temas a tratar y postergar para abril el debate de la Ley de Alcohol Cero.

El senador del Frente de Todos por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, acusó a la oposición de levantarse del recinto y no votar su pedido para tratar sobre tablas la ley de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, sancionada hace dos días en la Cámara de Diputados. Este viernes, en diálogo con Radiópolis (Radio 2), su par de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, defendió y explicó la reacción del sector y acusó al kirchnerismo de mentir y “hacer trampa”. También apuntó contra Lewandowski al que calificó de “cínico”.

“Nos levantamos por algo simple, si queremos ser un país serio, no podemos seguir atropellando, haciendo lo que se nos canta las ganas. El kirchnerismo hizo trampa ayer, son todos mentirosos. Desde que Cristina que puede estar en cualquier boleta dice que está proscripta, a partir de ahí todo es mentira”, señaló y detalló: “Hace 15 días que pedimos una sesión especial con un temario, entre ellos el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe y Córdoba y la ley Lucio. El nuevo Frente Unidad Federal que se desprendió del kirchnersimo porque estaban hartos de que no se atienda la agenda de la gente, se sumaron a este pedido para hacer una sesión especial, con el mismo temario prácticamente”.

“En 9 meses no nos llamaron, nos convocan a la reunión de labor parlamentaria, se acuerda entre distintos bloques que se va a tratar y ellos –por el kirchnerismo–estaban empecinados en hacer otra sesión. Hay un orden desde hace 15 días y antes de la reunión piden otra sesión, pretendían imponer sus temas. Pedimos una sesión de orden, no podemos ir a una sesión a ciegas”, planteó. “Si queremos ser un país serio no podemos aceptar la trampa, debatirla es darle lugar a ellos. La gente no invierte y se va del país porque las instituciones no respetan las reglas, yo no voy a bancar eso. Quieren atropellar todo, también la Constitución, esta gente quiere hacer las cosas como se les cantan las ganas”, lanzó.

Sobre el legislador santafesino Lewandowski, apuntó: “Es un cínico de la política”, dijo y explicó por qué usó ese calificativo: “No quiso firmar la ley de Fortalecimiento, le pedí personalmente que lo firme, todos lo hicimos y nos pusimos de acuerdo, él no firmó porque decía que tenía su propio proyecto. Entonces, que no venga con el doble discurso, se quiso hacer el dueño de un proyecto que no firmó”.

Además, de acuerdo a la senadora, “no quiso tampoco ayudar o permitir la Emergencia en seguridad en Santa Fe y tampoco quiso proteger a las infancias”, deslizó en relación a iniciativas propias que el justicialista no acompañó.

“Los kirchneristas tienen secuestrado el Senado de la Nación, nunca les importaton ni la Justicia ni los chicos, sino no serían kirchneristas”, lanzó y preguntó: “¿Cómo puede ser que en la casa donde se hacen las leyes no se cumpla la ley, no podemos avalar eso”.

