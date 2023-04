Pullaro: “Trabajo mucho para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe"

El diputado provincial y candidato a gobernador de Santa Fe por el espacio Evolución de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro dialogó con Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario y confirmó que portará un arma en su campaña política.

“Sufrí una amenaza muy grave a mi persona y a mi rol de legislador provincial” haciendo referencia al mensaje que dejaron junto a 19 disparos contra el Banco de Santa Fe de la ciudad de Granadero Baigorria y a consecuencia de esto le ofrecieron custodia permanente.

“Dudé mucho sobre este privilegio, sacar un total de 42 efectivos a la policía de Santa Fe para mi custodia, entendí que esto no me correspondía por ser funcionario público y la rechacé y tramité la portación de arma que tuve y que el kirchnerismo no me renovó” aclaró el diputado.

Pero al mismo tiempo sostuvo: “No tengo que estar desprotegido, quiero dejar en claro que estoy en contra de la portación civil de armas, pero no de los políticos que estamos en campaña amenazados por esta situación”.

Para el referente radical “la amenaza viene desde mi rol institucional como diputado y de la inacción del gobierno de la provincia con los delitos que los presos realizan desde las cárceles”.

Bronca por la hiperconectividad de L-Gante con presos

En cuanto al reciente audio de L-Gante con integrantes de la banda de Los Monos dijo: “Estallo de bronca con los audios de L-Gante con presos, esto me rebela, hasta cuando el delito se maneja desde la cárcel”, dijo.

“Que se hagan cargo de la distinción que le dieron a L-Gante en Rosario, a un tipo que tiene contactos con el crimen organizado. Es una vergüenza lo que hicieron”, dijo enfervorizado.

Portar armas: “Para mí fue muy fuerte tener que adaptarme al mundo policial, vengo de las ciencias sociales y cuando por primera vez me insisten de tener custodia en ese momento hice el curso táctico de la tropa de operaciones especiales y aprendí a usar un arma. No me formé para esto, pero la vida te lleva a tener roles institucionales como ministro de seguridad de la provincia”.

La interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe

“La sociedad evaluará los perfiles y equipos de los candidatos, así como el carácter que tiene cada uno para enfrentar los temas. Para reformar los sistemas educativos y de salud también, por ejemplo. Estuve en el lugar más difícil y con claro oscuros porque te equivocas también pero que tomas decisiones difíciles, pero mi experiencia de gestión me dio un carácter determinado para enfrentar los desafíos”, dijo Pullaro.

Reunión de candidatos del Frente de frentes: “Va solo una partecita del espacio, a mí no me invitaron, pero necesitamos una interna de mucho volumen en la provincia, el objetivo es vencer al gobierno de Perotti para que el Kirchnerismo no vuelva a dirigir los destinos de la Argentina”, así se refirió el diputado provincial de la reunión de la que no recibió invitacion y que mantendrán en el norte provincial personalidades como Julián Galdeano, Carolina Losada,Pablo Javkin, Dionisio Scarpin, Federico Angelini y la socialista Clara García.

“Trabajo mucho para ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe trabajando al lado de Miguel Lifschitz, Patricia Bullrich y Mauricio Macri”, cerró el candidato a gobernador.

Con información de Cadena 3