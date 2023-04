Sin filtro: Roberto García Moritán planteó que el Gobierno “está acabado”

El legislador porteño y emprendedor Roberto García Moritán lanzó este sábado fuertes declaraciones contra el Gobierno nacional. Sin filtro, planteó que la administración del Frente de Todos se encuentra en un estado “acabado”. Asimismo, habló del “fracaso” del modelo económico, al mencionar -con lamento- que el dólar se encuentra “cerca de los $ 400”, tal cual el propio García Moritán lo había pronosticado a fines de 2021.

“Lamento muchísimo este dólar cerca de los $ 400 pesos. Habla del fracaso de un modelo económico que nos está llevando a la miseria a todos. La estamos pasando muy mal. Nuestros sueldos no valen nada, nuestras jubilaciones tampoco y esto genera un desánimo peligroso para la sociedad”, evaluó el legislador porteño en diálogo con CNN Radio. Y sostuvo: “Lo que mantiene viva la economía de una Nación son las expectativas y hemos anulado la capacidad de proyectar en Argentina un escenario más o menos positivo”.

Luego, García Moritán acotó: “En relación a la devaluación, este Gobierno devalúa todos los días. Tener un país en el que tenés una inflación interanual del 100% significa que tu plata al año vale la mitad. Ese es el ajuste, esa es la devaluación. Eso es lo que ellos dicen que no quieren hacer, pero lo hacen”, expuso. Y subrayó: “Una metodología muy característica del kirchnerismo: decir una cosa y hacer todo lo contrario. Ellos devalúan todos los días, lo estamos sufriendo y los que más lo están padeciendo son los que menos tienen”.

“No sólo es un problema de pobreza estructural, es un problema de alimentación. Hemos llegado a un problema de marginalidad que es muy complejo. Mirá si midiéramos la pobreza de manera multidimensional como en otros países”, recalcó. En esta línea, el legislador porteño insistió: “Este Gobierno ha perdido todo tipo de credibilidad. Que tiene no solamente el fracaso y la mentira como metodología sino, además, una dificultad adicional: todos saben que se van”, aseveró.

“Y como todos saben que se van, además de que son pésimos y corruptos y malintencionados, nadie quiere negociar con ellos. Por eso cada bono que nuestro superministro de economía pretenda meter y vender en el mercado va a valer menos al día siguiente”, profundizó García Moritán, en un claro mensaje hacia el ministro de Economía, Sergio Massa. “Nadie les cree, no tienen nada que ofrecer, no van a gestionar, nadie se quiere meter con ellos, entonces las perspectivas de los próximos meses son muy complicadas”, advirtió.

Finalmente, García Moritán acusó a los integrantes del oficialismo de ser “especialistas en administrar la elasticidad de la paciencia de nuestro pueblo, en base a planes y políticas sociales, que en realidad son políticas de manipulación y extorsión, terminan logrando cosas que otros gobiernos no pueden”. “Es un Gobierno que está acabado. Ha fracasado en todas sus líneas: socialmente, culturalmente, educativamente y, sobre todo, económicamente. Entonces van a ser meses muy muy complejos”, sentenció.

¿Habrá García Moritán 2023?

Consultado sobre su futuro en la política, García Moritán sintetizó: “Hay mucho por conversar y hay un proceso democrático en Republicanos Unidos del cual estoy muy orgulloso. En cuanto a preferencia personal no tengo ninguna. Quiero ser parte del equipo que saque a la Argentina adelante. No me importa si tengo que jugar -en términos futbolísticos- de ‘3’, de ‘4’, de ‘9’, de ‘11’, pero quiero estar y ser parte del equipo que a partir del año que viene empiece a recuperar los valores republicanos y morales de los argentinos”, sostuvo.

“Tengo muchas ganas de participar y, por supuesto, acompañar a Ricardo (López Murphy) en lo que decida”, aclaró. Al mismo tiempo que -afirmó- “cuando vuelvo a mi rol de ciudadano me importa muy poco la interna de Juntos por el Cambio”. “No me importa nada la interna del PRO: si es Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta) o (Gerardo) Morales. En la calle los problemas son otros. No nos interesa la interna del PRO”, asentó.

* Para www.elintransigente.com