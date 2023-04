«Ya está muerto»: la dura embestida de Luis Juez a Alberto Fernández

Luis Juez, ya como precandidato a gobernador de Córdoba, se despachó contra Alberto Fernández y el kirchnerismo. El senador de Juntos por el Cambio afirmó que el Presidente «ya está muerto» y no le cree ninguno de sus relatos. También advirtió que los kirchneristas «van a tener que ir a laburar» si su máxima figura, Cristina Kirchner, no se postula.

Alberto Fernández confesó que siguió los consejos de Francisco cuando asumió como Presidente. Según explicó, le indicó que no se deje tironear por la política. «Le tiene que pedir al Papa que le dé la extrema unción porque ya está muerto. Siempre saca relatos que son absolutamente incomprobables con lo que dice», disparó Luis Juez en La Nación+.

«Viene a decir que no rompió el Frente de Todos y es el Presidente de los argentinos. Y lo dice como si ese fuera el problema que tiene el país. Yo no creo que le haya dicho que no rompa con la estructura política», agregó el cordobés que es un acérrimo opositor del Frente de Todos. Comparó la supuesta conversación con el sumo pontífice con la charla desmentida con Joe Biden.

En esa misma línea, Luis Juez dio su perspectiva de por qué Alberto Fernández continúa con el mensaje de que pretende ir por la reelección: «El Presidente si llega a decir que no quiere ser reelecto, no le da bola nadie. Dicen que cuando entra a la Rosada los granaderos le dan la espalda. Si en el peronismo decís que no te interesa el poder, te degüelllan a las 24 horas», declaró.

También analizó la decisión de Cristina Kirchner cuando lo eligió como representante del peronismo en 2019: «Se comprometió a resolverle los problemas judiciales a Cristina vendiéndole una influencia que no tenía. Hizo lo imposible, pero no contaba con la prueba. Es la prueba la que la puso a Cristina contra las cuerdas. Alberto debería haberlo sabido antes de comprometerse».

Como cierre, Luis Juez le envió un mensaje a los miembros de La Cámpora. El cordobés desmenuzó un posible renunciamiento de Cristina Kirchner: «Esos pibes, si Cristina no se postula, tienen que ir a laburar. Máximo Kirchner nunca hizo un esfuerzo. Es un murciélago, duerme parado. Su columna está impecable, nunca pusieron el hombro», sentenció.

* Para www.elintransigente.com