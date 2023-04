Cada vez que se junta Omar Perotti con el gobernador Juan Schiaretti hay una línea que se conecta y una suspicacia que asoma: ¿jugará el santafesino en el proyecto nacional de su amigo cordobés? La respuesta parece ser no, más allá de los coqueteos constantes, pero en las últimas declaraciones dejó en claro que seguirá dándole combustible a esa idea.

Schiaretti blanqueó su aspiración nacional por la ancha avenida del medio y en cada encuentro de la región centro, compuesta por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, aprovecha para bajar línea, tal como sucedió esta semana. Se trata de una constante ofensiva contra el centralismo porteño y la búsqueda de un país federal con modelo productivo y sojero. Un peronismo núcleo.

Además le agrega el latiguillo de “producción y trabajo sin planes ni ventajas”, en un clara intención de contrastar con el conurbano bonaerense. Perotti no la tira afuera, pero no va tan de punta. Acompaña la mirada federal, la expone. Es que se miran en el mismo espejo ideológico, en el vínculo con la producción y el campo, y hasta armaron sellos provinciales propios. Al cordobés le resultó, a Perotti aún no.

“No voy a escapar que, sabiendo que hay un candidato a presidente en la mesa de gobernadores presente, se hable de esto. No somos ingenuos de a dónde vamos y con quién nos sacamos una foto”, dijo Perotti en Radio2, un mensaje bastante abierto viniendo del gobernador que es hermético en las declaraciones públicas.

“Tenemos enormes coincidencias importantes de querer que el interior pague los servicios más caras, que vivir y producir sea tenga enorme diferencia con capital. Sin dudas las coincidencias están y no son nuevas”, agregó y a lo último se permitió un análisis clave: “Cada uno en su provincia tiene su particularidad electoral”.

¿Qué significa esto? Bueno, es claro que el santafesino intenta alambrar su gestión provincial ante un panorama nacional poco atractivo, pero eso no habilita a que juegue abiertamente a la campaña de la avenida del medio que encara Schiaretti. No puede hacerlo más allá de que internamente pueda quererlo.

Colgarse de un eventual Schiaretti 2023, le traería problemas de todo tipo a Perotti en el PJ provincial ya que el cordobés es peronista, pero no compone el Frente de Todos. Es más, es opositor. Más aún si aspira a competir como diputado provincial y a presidir la Cámara, una tarea que de por sí es difícil.

Jugarse con el cordobés en las presidenciales detonaría los puentes con la mesa chica nacional, ya ni siquiera Alberto Fernández, con quien mantiene distancia, sino con Sergio Massa y Cristina Fernández, lo que quitaría apoyo a su candidatura, sea cual fuera.

Mientras tanto, mantendrá el vínculo y la cáscara del peronismo núcleo. Si por su cabeza en algún momento pasa avanzar hacia el proyecto del cordobés deberá hacerlo en dos circunstancias: a partir de un salto sin matices hacia ese peronismo federal, y aprovechando una eventual ruptura y caos del Frente de Todos a nivel nacional. Quizás el cálculo esté ahí.

Con información de Radio Plus, sobre una nota de Facundo BORREGO