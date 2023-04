Nuevas penalidades para empresas exportadoras que no liquiden dólares

En medio de un contexto económico cada vez más adverso y ante la falta de dólares, la decisión de analizar un nuevo esquema de penalidades para exportadoras se decidió en un almuerzo entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en Casa Rosada.



El nuevo esquema se sostiene en un investigación, que generaron varios organismos de Economía –plasmada en un paper al que este medio accedió en exclusiva–, y se buscará orquestarla en base a la reglamentación del Banco Central que establece los plazos de liquidación de divisas por las exportaciones de bienes.

“Para tomar dimensión del tema, un informe reservado que ya fue remitido al BCRA marca que las principales 25 empresas exportadoras tienen pendiente de liquidación ante el BCRA USD 1.543 millones. Todas estas empresas ya están siendo investigas fiscalmente por DGI-AFIP y se iniciaron presentaciones ante la UIF por posible lavado de dinero”, destacaron cerca de Massa.

Obligación de liquidar

Si bien los plazos para liquidar las divisas van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas, “para aprovechar la brecha, muchos exportadores no liquidan las divisas ante el BCRA y lo dejan en el exterior o lo convierten al tipo de cambio de contado con liquidación”.

Desde que el tigrense reemplazo a Martín Guzmán, a mediados del año pasado, Economía viene denunciado ante la Justicia -desde la Aduana, AFIP, la Secretaría de Agricultura y otros organismos- lo que definen como un “desmadre” de falta de control de las empresas exportadoras.

“Para tomar dimensión, una solo empresa no liquidó al BCRA cerca de USD 700 millones. Luego de la presión de las empresas cerealeras competidoras, la empresa Díaz & Forti fue denunciada, pero nunca trajo los dólares al país. Hoy la causa sigue en los juzgados federales de Santa Fe sin ninguna novedad y los dueños de Diaz & Forti esperan en el exterior un cambio de legislación cambiaria para volver al país sin ningún tipo de sanción”, destacaron fuentes oficiales.

Se trata de una empresa del Grupo Olio, “con una larga experiencia en el rubro de la exportación. Llevamos productos de Argentina al mundo, de la forma más eficiente. Aspiramos a continuar en el camino de la mejora continua y a impulsar el desarrollo de las economías regionales”, según su sitio web. Vinculada a Vicentin, ya había sido acusada y embargada en el pasado por no liquidar exportaciones.

En esa línea, la Aduana dicto la IG 07/2022 (DGA) estableciendo pautas a seguir en aquellos casos en que los Exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas estableciendo que, si se verificase el efectivo incumplimiento, el el agente a cargo del registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución).

Desde Aduana-AFIP vienen denunciando penalmente por la no liquidación de divisas a empresas que se niegan a ingresarlas al país o simulan operaciones de comercio exterior. “En ese sentido, la última denuncia fue a la firma Rizobacter por el no ingresó al país divisas por USD 17 millones, generadas en ventas a empresas vinculadas en el exterior. La justicia penal económica investiga un posible delito de contrabando y realizo allanamientos”.

Rizobacter, que nació en 1977 y desde 2019 pertenece a Bioceres, una compañía argentina de tecnológica para agro que desarrolla semillas transgénicas y que cotiza en Wall Street, aseguró que fue sobreseído por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a comienzos de marzo y que no tiene deudas.

Nuevo DNU

Como explicó ayer este medio, Economía evalúa el dictado de un Decreto “para endurecer el accionar administrativo frente a estos incumplimientos, abriendo una ventana a los exportadores para que tengan la oportunidad de liquidar las divisas pendientes”.

“El Decreto impulsado desde el Ministerio instruirá al BCRA a suspender la autorización para operar en el mercado de cambios y cursar nuevas operaciones de exportación a las empresas que no cumplan con la obligación de liquidar las divisas de las operaciones de comercio exterior en el mercado oficial de cambio, en línea con las medidas precautorias que establece el art. 17, inc. a) de la Ley N° 19359 de Régimen Penal Cambiario (t.o. Decreto N° 480/95)”, detallaron.

En medio de este contexto, también hay tensión entre Economía y el Banco Central. Es que en el ministerio están convencidos de que el actual sistema del BCRA –que delegó el seguimiento y supervisión de la obligación de los exportadores en las entidades financieras– no sea efectivo. “Por ese motivo se accionara a través de otras agencias del estado para buscar mayor efectividad. Además, se avanzará en las denuncias y bloqueos cambiarios no solo de las sociedades sino de sus socios”, explicaron.

Según el informe que Economía envió el BCRA, estas son las 25 empresas exportadoras que tienen pendiente de liquidación ante el BCRA USD 1.543 millones:

Diaz & Forti: USD 692,5 millones

Vicentin: USD 89,5 millones

ACB Alimentos Coronel Baigorria: USD 76,9 millones

Extrugreen: USD 70,9 millones

Galileo Technologies: USD 57,7 millones

Grupo TBA: USD 51,0 millones

ART Logistics: USD 45,1 millones

Pesquera Mar Chiquita: USD 39,3 millones

Huachana: USD 37,6 millones

FGF Trapani: USD 37,5 millones

Curtiembre Arlei: 37,5 millones

Argen-time: USD 37,0 millones

P&P Expo Impo: USD 28,8 millones

Clodomira Industrial: USD 26,4 millones

Refinería de Grasas Sudamericana: USD 24,9 millones

Pesquera Tolmar: USD 24,4 millones

Frigorifico HVSA: USD 19,6 millones

Fenix International: USD 19,5 millones

Centro Electro: USD 19,4 millones

S&F Global Serv: USD 19,0 millones

Agroskita: USD 18,7 millones

Marfepa: USD 18,6 millones

AMT Sud: USD 18,3 millones

Frigorífico General Pico: USD 18,1

World Quality Fish: USD 15,9 millones

Fuente: Infobae