Pullaro abraza un sector evangélico para la batalla opositora en Santa Fe

El radical Maximiliano Pullaro, primer precandidato a gobernador en Santa Fe lanzado por el frente de frentes opositor, continúa con su apuesta de fortalecimiento de la base territorial, en lo que parece ser una marca distintiva en relación con el resto de los espacios que se alistan para competir en la Paso. En ese norte, el radical fideliza un sector evangelista como pata clave para su estrategia provincial y abraza a un potencial electorado que en elecciones pasadas fue muy disputado.

Pullaro mostró su aspiración a ser el candidato a gobernador de la oposición desde el año pasado. Su armado se asienta en la mayoría de las comunas e intendencias gobernadas por la UCR y en un poderoso bloque legislativo de diputados y senadores provinciales. Hace tiempo sumó una pata minoritaria del PRO y por estos días afianza un vínculo político que en el poroteo final puede ser determinante: el evangelismo.

La puerta de entrada a ese mundo religioso es a través del partido Una Nueva Oportunidad (UNO), conducido por el diputado provincial y pastor pentecostal Walter Ghione, que en 2019 llegó por primera vez a la Legislatura de la mano de ola celeste antiaborto –nacida a la luz del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso nacional– hoy diluida y atomizada, y ahora busca conservar ese espacio pero fruto del acuerdo con el pullarismo. Ghione, hijo y nieto de pastores, representa parte de ese electorado que profesa el evangelismo, aunque no todo, vale precisar. El fin de semana pasado Pullaro se sumó a un templo con Ghione, acercó miradas y hasta subió al escenario a la hora del sermón del pastor.

El fenómeno evangélico no es nuevo, pero se mantiene vigente con una red de iglesias y fieles extendida en los barrios de distintas urbes. Es ahí donde el radical clava los dientes. “El sector evangélico suma mucho al armado, incluso sin saber a ciencia cierta el alcance electoral. Aporta donde el Estado no hace pie con un trabajo tremendo en adicciones por ejemplo”, sostiene una fuente de Evolución-UCR, el espacio que postula a Pullaro. Por ese trabajo también lo piensan para integrar una eventual gestión.

Por su parte, Ghione encuentra una cómoda estructura política donde moverse con su espacio y no quedar relegado. “Sumamos a esa pecera electoral votos nuevos proveniente del sector evangélico que viene creciendo a pasos agigantados y que repercute en la participación política”, sostuvo el líder de UNO. Luego asegura que tienen desplegado un importante trabajo territorial que va desde centros de rehabilitación para adictos hasta una extensa labor social en las cárceles y con merenderos y comedores.

Pullaro largó antes que el resto en el frente de frentes con un marco de alianzas limitado pero sostenido. En tanto, en la vereda de enfrente, la senadora Carolina Losada definirá a corto plazo si compite, su par Dionisio Scarpin muestra ganas pero no mueve el amperímetro, la aparente decisión de Pablo Javkin de inclinarse a ir por la reelección en la intendencia de Rosario y un socialismo que no termina de amoldarse a la casa nueva. ¿Habrá allí una o dos candidaturas? Con el cierre de listas, en poco más de un mes, todo se sabrá.

FUENTE: LETRAP.COM