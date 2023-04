Los padres de L-Gante dieron una nota juntos por primera vez en el cumpleaños del cantante: “Tenemos buena onda”

A fines del año pasado, L-Gante y Miguel Ángel Prosi, su padre biológico, recompusieron su relación después de una larga ausencia y diversos pases de factura mediáticos que se dispensaron mutuamente. “A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar”, señaló el cantante al verlo a su papá los medios. Y por las dudas, aclaró: “Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie”.

Tiempo después, volvieron a verse las caras en Entre Ríos, provincia en la que vive Prosi, luego de que el cumbiero diera un show. En este reencuentro también estuvo Samira, la media hermana de L-Gante, quien facilitó la unión de las partes. “Ella tenía la misma felicidad que él”, dijo un cronista del programa A la tarde (América) quién registró el encuentro. Así las cosas, ambos siguieron reconstruyendo el vínculo y ahora Miguel Ángel estuvo presente en el festejo del cumpleaños de su hijo Elián Valenzuela, el cual se festejó en un campo en Carlos Keen.

Este 5 de abril, L-Gante cumplió 23 años y se armó un gran festejo a su alrededor. Además de sus amigos y su padre, también estuvo su mamá Claudia Valenzuela. Y el programa de Karina Mazzocco registró la primera entrevista en televisión de los padres del cumbiero juntos.

“Tenía que venir, es el papá”, apuntó Claudia acerca de la presencia de Miguel Ángel. Asimismo, recordó cómo fue el nacimiento de su hijo Elián: “Ya estaba programado que naciera. Fue un día de muchas emociones juntas, en todo ese día... El papá no estaba presente ese día, en el momento del parto. Pero no estuvo por otras obligaciones, no porque no quisiera estar”.

“Yo me puse muy contento”, dijo Miguel Ángel recordando ese día. Y con respecto a su presencia en el cumpleaños de su hijo, contó que Claudia lo obligó a estar. “Me apuró de una a que me quede al cumpleaños. Yo tenía otras cosas que hacer, pero después de que la vi a ella y me quise quedar... Siempre hubo magia entre nosotros”, dijo haciéndose el galante. “Entre nosotros hay buena relación, hay buena onda. Pasaron cosas que una trató de superarlas y todo bien. Hay un hijo de por medio y hay que tener buena relación, para adelante”, sintetizó Claudia.

Desde el piso le preguntaron si habría alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos y ella negó reiteradamente con la cabeza. “Ella tendría que darme la oportunidad. Pero dentro de poco ya voy a ser bisabuelo...”, descartó Prosi. “Tenemos una relación que hasta acá está todo bien, tranquila. Pero ver si tenemos otro tipo de relación y sabés qué... bueno, ya no tiene más pelo, así que no puedo agarrarlo de los pelos...”, bromeó Claudia.

Desde la mesa que conduce Mazzocco le preguntaron por cómo están las cosas entre Elián y Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, luego de su escandalosa separación. “Ellos tienen una buena relación como personas, tienen una hija en común y se llevan bien. Más de eso no sé, pero sí sé que hoy está invitada al cumpleaños. No sé si viene con Elián o viene después”, dijo Claudia.

También la consultaron por Wanda Nara, a quien ligaron sentimentalmente al cumbiero a fines de 2022. “Ni idea si viene, además no puedo opinar de ese tema. Ella es una señora que tiene su familia, sus responsabilidades, sus trabajos y bueno... La vida es así, la vida continúa. Pero no puedo opinar, estaría hablando de más”, respondió, elusiva.

“Qué pasó, qué no pasó, es problema de ellos dos, es algo que ellos tendrían que hablar. Pero creo que no lo quieren hacer, ya es un tema terminado. Forma parte de una etapa, una época y nada más... Dejémoslo ahí. No creo que lo hayan usado a Elián, nada que ver”, agregó ante la insistencia del panel. Y cerró: “Elián está bien, está con su familia, nosotros, Tamara, Jamaica y sus amigos...”

