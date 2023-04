Las críticas de Patricia Bullrich al mensaje de Cristina Kirchner por la inseguridad

Durante la tarde de ayer, Cristina Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para referirse al crimen de Daniel Barrientos en La Matanza. Este caso conmovió a la sociedad y generó un gran revuelo en el arco político, donde con Patricia Bullrich a la cabeza pidieron por más medidas de parte del Gobierno nacional y del bonaerense, donde sucedió el asesinato.

«Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker?», cuestionó la ex presidenta.

En este mismo sentido, aseveró que «al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió«. Esta última consideración generó rechzó en Juntos por el Cambio, donde salieron con los tapones de punta.

El mensaje de Patricia Bullrich

La ex ministra de Seguridad y precandidata a presidenta sostuvo que «a los argentinos los matan todos los días, pero a Cristina Fernández de Kirchner solo se le ocurre responsabilizar a cualquiera, menos a su inepto gobierno. Prioriza la ideología a la seguridad y reforzar el relato K, en lugar de estar al lado de la familia del colectivero asesinado y de todos los colectiveros del país».

En este marco, lamentó el tweet de la dirigente kirchnerista pero aclaró que «falta poco para empezar a construir otro futuro y dejar atrás este delirio». Sin embargo, ella no fue la única que la criticó porque Mario Negri, de la UCR, también publicó: «Cristina Kirchner confunde a los argentinos. Los policías que apresaron brutalmente a los colectiveros son de la Policía Bonaerense. La Policía Metropolitana acudió como refuerzo y no actúo. Se ve en los videos. CFK sigue bancando a Berni y Kicillof aunque se haga la distraída«

