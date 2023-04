Ariel Rodríguez Palacios se retocó la cara a pedido de su mamá y no le gustó el resultado: "Quedé todo duro"

Ariel Rodríguez Palacios reveló que, hace 10 años, se hizo un retoque estético en la cara a pedido de su mamá, Nidia. ¿El resultado? No fue el que esperaba.

"Mi madre es una mujer muy estética, súper coqueta. Entonces, cuando te saluda, te da un beso, te abraza y te dice: 'Tendrías que ponerte algo acá, en las patas de gallo'. Te mira la cara y te sugiere retoques. Entonces, hace diez años me convenció y me inyecté bótox en la cara", reveló el conductor, haciendo memoria.

Acto seguido, admitió que le quedó pésimo y que nunca más volvería a someterse a algo así. "Me fui de viaje y a los 15 días parecía un muñeco, todo duro. Después se me fue porque se reabsorbe, pero... bueno, creo que me había quedado bien. La persona amiga de mi madre me lo había hecho bien pero ya está, lo hice y nunca más", sumó, reflexivo.

ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS CONTÓ POR QUÉ NO VOLVERÍA A HACERSE UN RETOQUECITO

Antes de cerrar, el conductor aclaró que aprendió a quererse cómo es y a aceptar el paso del tiempo de manera natural.

"Si ahora alguien viene y me dice: 'Che, Palacios, hacete algo que estás hecho bolsa', ya está, no lo haré de nuevo. Acepto el paso del tiempo. Es lo que hay y punto", sentenció, seguro de sí mismo.

FUENTE: CIUDAD.COM