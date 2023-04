Crean en BMW una moto antirrobo con escaneo facial y de retina

Los robos son una problemática común para los conductores de motocicletas pues en pocos minutos un ladrón puede encender a la fuerza este vehículo, subirse en él y huir. Conscientes de este tipo de condiciones, BMW inventó un mecanismo que previene estos actos por medio de un sistema de escáner al rostro del conductor, además de incluir protocolos de seguridad para capturar al delincuente lo más pronto posible.

Según la compañía automotriz, el BMW iFace es un dispositivo que se ubica en el tablero del vehículo y usa un escáner facial, además de otro para la retina, que no solo previene el robo, sino que además permite el encendido del vehículo. Es decir que si no se ha subido a la moto el propietario registrado, el vehículo no encenderá.

Con el doble sistema de seguridad (rostro e iris-córnea), que fue desarrollado en la Universidad de Múnich, el vehículo podrá distinguir claramente a la persona que se sube a él incluso sin necesidad de remover el casco de protección pues también incluye una configuración especial que permite variar el tipo de escaneo dependiendo del tipo de visor que tiene el casco.

El reconocimiento facial no solo toma una captura del rostro del conductor, sino que la almacena a modo de escaneo en 3D y realiza un análisis biométrico del mismo. Si existe una coincidencia entre las características del conductor y el archivo del sistema, entonces se desbloquearán las funciones de encendido, direccionales, entre otras que no se pueden usar si el vehículo no reconoce al usuario.

El tipo de escaneo también varía según la condición en la que se encuentra el dueño del vehículo. En las noches, por ejemplo, se recurre a un reconocimiento facial infrarrojo para que no se tengan problemas adicionales al momento de utilizar la moto.

Entre las opciones de escaneo del rostro, se puede indicar que el reconocimiento de los ojos del conductor pueda hacerse con los visores del casco abiertos, transparentes o de algún color en especial. De cualquier forma, se puede establecer una identificación aún con este tipo de dificultades durante el proceso.

Identificación de ladrones

Otra de las características más atractivas del sistema es que además puede enlazarse con los servicios de emergencia en caso de robo. El centro de llamadas de la compañía recibe un mensaje con información sobre el intento de robo en el que se incluyen datos de escaneo al rostro del delincuente, la posición del vehículo, etc. y la transmite a las autoridades competentes para su pronta captura.

En el caso de futuros intentos de robo por parte de la misma persona, el BMW iFace incluirá datos del criminal para que pueda ser identificado rápidamente en el futuro si es que vuelve a intentar realizar el mismo acto.

El desarrollo de este dispositivo, que tardó un periodo aproximado de tres años, también fue probado en escenarios controlados en campo con el apoyo de Burkhard Hund, jefe de protección contra robos de BMW Motorrad.

Estos dispositivos complementarios a las motos BMW Motorrad pueden ser instalados directamente, aunque solo en aquellos modelos que cuentan con un “motor bóxer” de forma inicial. La compañía no ha indicado si con el lanzamiento de este producto se podrá expandir en su aplicación a otros modelos de vehículos e incluso hacer lo propio en su línea de automóviles.

Los precios de este accesorio para las motos de la compañía tampoco han sido comunicados al igual que sus puntos de venta.

FUENTE: INFOBAE.COM