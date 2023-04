Trascendió el supuesto motivo detrás de la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

En días recientes, Zaira Nara confirmó su ruptura con el polista Facundo Pieres, aunque no detalló la causa que los llevó a poner fin a su vínculo. Consultada sobre su aparición en solitario en medio de un evento al que fue invitada, la hermana de Wanda Nara no tuvo filtros para aclarar su estado actual. “Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila”, reveló.

Este miércoles, el periodista Juan Etchegoyen expuso durante la transmisión del ciclo Mitre Live, la posible causa de la separación entre la modelo y el deportista: “La versión que me llega es que Nara era abordada por Pieres, en los últimos meses con esto del ‘no blanqueo’”, contó el mediático. “‘Si estamos bien juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultas?’, habría sido el planteo que desencadenó una crisis y posteriormente en una separación”.

En la misma línea, Etchegoyen contó además cuál fue el punto de no retorno entre la ex pareja: “Pieres se hartó y le puso los puntos a Nara en una discusión que terminó con una separación. Por lo que imagino que él la dejo a ella. Zaira estaba bien de esa manera, no necesitaba blanquear, y Facundo quería algo más, un título que nunca llegó”.

De acuerdo a lo expuesto por el conductor del espacio radial, esta habría sido la única razón que apuró la separación entre Zaira y Facundo. Sus fuentes descartaron terceros en discordia o infidelidades.

Fuente: TN