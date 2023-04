Perotti sobre la posible precandidatura de Mirabella para gobernador: "Yo lo veo bien"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se refirió este viernes a la posible precandidatura del diputado nacional Roberto Mirabella a la gobernación de la provincia. "Si sigue adelante y está convencido, yo lo veo bien", afirmó durante la presentación de "Defendamos Santa Fe", el libro del legislador que lleva prólogo del máximo mandatario santafesino.

El acto se llevó a cabo este mediodía en el Museo de la Constitución, en la capital provincial, y contó con la presencia del gobernador y una importante cantidad de autoridades del gabinete provincial, más figuras relevantes de la política y la cultura. Se trató de la primera de una serie de presentaciones que el legislador desarrollará en todo el territorio provincial durante los próximos días.

“Roberto ha compartido y hemos compartido grandes desafíos. En cada uno de sus roles siempre ha documentado, ha escrito, por eso estar acompañándolo es un gusto, porque me parece bien que haya en las expresiones políticas el deseo de escribir, de no solamente expresar conocimientos sino pensamientos de acciones futuras", destacó Perotti.

Acerca de las próximas elecciones en la provincia, aseguró que va a estar "apoyando candidatos del Justicialismo" y que "Roberto en esto tiene condiciones y vocación como para encarar ese desafío, y también hay otras figuras que seguramente tienen vocación y deseos de poder hacerlo”.

"Represento hoy a Santa Fe con mucho orgullo, más orgullo me daría gobernar Santa Fe", dijo Mirabella en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino. "Si se define que sea candidato, lo voy a aceptar. Me daría mucho orgullo gobernar Santa Fe", lanzó el diputado.

Mirabella señaló que los candidatos a la gobernación de la provincia no son delegados de Buenos Aires y fue crítico. "Creo que hay muchos dirigentes que están pendientes de Buenos Aires y están presos de la interna porteña. La provincia de Santa Fe no elige delegados, elige gobernador. Eso es lo más importante que tiene que tener la ciudadanía santafesina presente a la hora de las elecciones: si quiere alguien que sea delegado de Buenos Aires, o quiere elegir un gobernador", dijo el legislador.

"Este equipo lo lidera Omar Perotti, la Constitución no le permite ser candidato. Nuestro espacio va a llevar adelante candidatos. Mucha gente me invita, me persuade para que yo sea candidato a gobernador y lidere el próximo proceso político en Santa Fe. Estas decisiones son conversadas con la familia, la almohada, con el equipo. No son decisiones fáciles", sostuvo.

Y señaló: "Queremos consolidar un modelo de gestión que está llevando adelante Perotti en Santa Fe, un modelo de transformación que recién empieza, que lleva tres años. Que se visibiliza en 47 frente de obras en rutas, gasoductos, acueductos, en 100 escuelas que se están construyendo, en la ampliación de derechos como es el BEG, en tratar de ayudar al bolsillo como la Billetera Santa Fe… sabemos que un montón de cosas no se pudieron hacer. La pandemia no nos cambió los objetivos pero sí las prioridades".

"Tenemos claro que no hay que cambiar de camino", agregó el legislador.

FUENTE: AIREDESANTAFE.COM.AR