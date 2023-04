Carrió: "Mauricio Macri no quiere estar en JxC, él quiere estar con Milei"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, afirmó que el ex presidente Mauricio Macri quiere abandonar Juntos por el Cambio y acordar con Javier Milei.

"El gran problema de la oposición es que hay un actor que no quiere estar más en JxC: Mauricio [Macri]. Yo ya lo detecté el año pasado, no quiere estar con el radicalismo, no quiere estar con la Coalición Cívica, quiere estar con [Javier] Milei", señaló la ex diputada al analizar la discusión interna que sacude a Juntos por el Cambio.

La semana pasada, el precandidato de La Libertad Avanza dijo que estaría dispuesto a conformar un nuevo espacio con el ex presidente y Patricia Bullrich, y competir en una interna y acompañar, en caso de ser derrotado.

Carrió recordó cómo apoyó a Macri durante su presidencia, aun estando en desacuerdo con algunas de las medidas y políticas adoptadas por el ex presidente.

"Me parece una injusticia que los que sostuvimos, los que tratamos de corregir errores que eran terribles, los que paramos golpes, los que nunca estuvimos de acuerdo con la SIDE que se armó, con el manejo de la Justicia que se armó. Sin embargo tuvimos una posición de apoyo", expresó la ex legisladora. "Lo conozco mucho y lo acompañé. Salvé votaciones que eran imposibles", añadió. Anunció, además, que escribirá un libro como contestación a "Primer Tiempo", del ex jefe de Gobierno.

"La mayoría de Juntos por el Cambio está unido", aseguró Carrió. Y agregó que no sabe cómo va a "jugar" el ex mandatario.

Al abordar el panorama electoral y el futuro de la Argentina, Carrió volvió a criticar a Milei. "Hay un nuevo rumbo que va al autoritarismo. El discurso de [Donald] Trump no es distinto del de Milei", advirtió. Dijo por otra parte que no cree en la dolarización -"va a ser terrible", afirmó- ni en un "ajuste brutal" e "inviable políticamente".

Elecciones concurrentes en la Ciudad y la interna en PRO

"Lilita" respaldó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de que en la Ciudad se voten autoridades nacionales y locales el mismo día, pero con sistemas diferentes y en urnas separadas.

"¿Qué mejor que pueda elegir presidente y diputado por un lado y jefe de Gobierno por el otro? ¿A quién tengo que consultar para cumplir la ley?", se preguntó Carrió. "Si el gobierno anterior no consultaba para incumplir la ley. Tuve que parar el DNU de jubilaciones porque si no, volteaban el Gobierno", disparó.

La dirigente de Juntos por el Cambio destacó el rol de Patricia Bullrich en la interna presidencial del espacio opositor, pero señaló que su discurso es falaz. "Su planteo represivo, para mí, es mentira. Es engañar a la gente. Esto de decir que va a meter preso al primero que haga una manifestación, le está mintiendo a la gente", aseveró.

FUENTE: FILO.NEWS